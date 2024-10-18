ВСУ разгромили под Курахово крупную бронеколонну РФ вместе с редким «Терминатором»
- 18.10.2024, 10:17
На штурм шли 33 единицы вражеской бронетехники.
Российские оккупанты в Донецкой области задействовали для штурма позиций ВСУ 33 единицы бронетехники. Штурм отражали десантники 79-й бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
«27 бронемашин с пехотой при поддержке 6 танков выехали для прорыва обороны 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Наши воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к нашим передовым позициям», — говорится в сообщении.
В результате боя у россиян стало меньше на 11 бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены.
«Удалось нашим воинам также подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор». 36 оккупантов нашли смерть в этом штурме, который не достиг никаких результатов, еще 37 — ранены», — проинформировали украинские десантники.