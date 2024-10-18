Белoрусских раков в магазине продают по $27 за кило 2 18.10.2024, 11:06

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Это в три раза дороже импортных креветок.

В Сети появились фото с ценами на белорусских раков и российские креветки в магазине торговой сети «Евроопт». Стоимость первых — почти 90 рублей за кило, а импортный морской продукт в три раза дешевле, пишет Fishingby. Издание объясняет такую разницу редкостью отечественных раков.

Цена на свежемороженые белоногие креветки Vici в «Евроопте» — 26,99 рубля за килограмм, раки на 63 рубля дороже, или в 3,3 раза.

Для объяснения феномена издание обратилось к исследованиям кандидата биологических наук Анатолия Алехновича, который полагает, что первые проблемы с популяцией речного рака возникли в конце XIX века с появлением рачьей чумы, которая привела к катастрофическому сокращению численности аборигенных видов раков по всей Европе, включая Беларусь. К XX веку добавились новые вызовы, такие как загрязнение водоемов промышленными и бытовыми отходами. Все это привело к тому, что за последние 150 лет уловы раков в Европе снизились на 95%.

Сейчас длиннопалый рак является единственным промысловым видом в Беларуси, и его численность позволяет вести лишь ограниченный вылов. Как полагает издание, столь высокая стоимость объясняется сразу несколькими факторами: снижением численности популяций, ограничениями на вылов, высокой себестоимостью содержания и разведения раков в искусственно созданных для этого условиях (рыбхоз «Полесье»). Кроме того, спрос на этот деликатес превышает предложение, что также подталкивает цену вверх.

Важно отметить, что популяции местного длиннопалого речного рака угрожает и чужеродный американский рак, которого недавно замечали даже возле Нацбиблиотеки в Минске. Предполагается, что он был завезен еще в начале 80-х годов, а теперь расплодился и, кроме того, что вытесняет местных раков, разносит рачью чуму.

А вот Telegraf решил сравнить цены на ракообразных. В сервисе E-dostavka цены на все предлагаемые креветки ниже, чем на раков: от 9,99 рубля за варено-мороженую креветку «Северная» до 67,25 за креветку Fish без головы.

А вот лобстер дороже раков — 239 рублей за кило в E-dostavka. Конечности камчатского краба дешевле лобстеров, но все равно дороже белoрусских раков — 129 рублей за кило.

Кстати, раков можно также найти в интернет-магазине «Гиппо». Там их стоимость в два раза ниже — 44,99 рубля за кило. И все равно дороже креветок: «Гиппо» предложил купить свежемороженые аргентинские красные креветки в панцире по цене 42,99 рубля за один килограмм.

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