Вошел не просто не в ту дверь 2 Эль Мюрид

18.10.2024, 12:58

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Шаман, скажем мягко — не великого ума человек.

Стремительный крах карьеры Дронова-Шамана говорит не только о его личных качествах не слишком умного человека, который рискнул репутацией ради сомнительной славы. Конец самого проекта вокруг Дронова, а это очевидный проект, который поддерживался извне, и называют весьма высокие имена поддержки - в общем, в очередной раз вся эта история показывает, что люди, захватившие страну, о ней имеют самое смутное представление.

Собственно, особенно их винить за это сложно - от оккупанта не требуется вникать в особенности оккупированной территории, а режим по отношению к стране и народу ведет себя как классический оккупант.

Шаман с его эстетикой открытого нацизма а-ля Третий рейх в принципе не мог зайти в России. Да и националистическая идеология «Я-русский» крайне неважно чувствует себя именно в России.

Русская культура - это фьюжн, сплав. Она возникла как ответ на внешние и внутренние вызовы, стоявшие и стоящие перед народом, живущим в крайне суровых условиях. В таких условиях единственный механизм выживания - сплочение и сплавление, но никак не разделение.

Поэтому деление народа на русских и остальных на сознательном уровне может и восприниматься как банальный бытовой национализм, но уже на уровне подсознания оно всегда будет отвергаться. Идеология национализма и нацизма в России всегда была маргинальной на идейном уровне. Местечковый патриотизм, который очень даже нормален для любого человека, совершенно не стоит путать с идейными практиками Третьего рейха.

Ну, и когда все это подается в откровенной упаковке, на которой выбито «Нацизм» - тут вообще без вариантов. Никакие деньги такой проект не вытащат. Эстетика огня, факелы, ядерная кнопка - со всех точек зрения лютый треш подросткового пубертата.

Сам же Дронов, скажем мягко - не великого ума человек, если согласился вписаться в такое сомнительное мероприятие. Плюс личная культур-мультур. Целая серия косяков - и у него нигде не дрогнуло даже осознать, что он откровенно косячит. Он вошел не просто не в ту дверь, он прошел целым не тем коридором. Так что неудивительно, что количество дверей перешло в качество и за последней вдруг оказался балкон без пола.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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