В Гродненской области женщина нашла поляну боровиков и расплакалась 18.10.2024, 13:55

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Видео на 2 миллиона просмотров завирусилось в соцсетях.

Грибной сезон не собирается заканчиваться в Беларуси, ведь каждый день любители тихой охоты находят невероятное в лесах страны. Недавно отличилась жительница Гродненской области. Она вместе с сыном отправилась в лес за грибами.

Прогулка проходила спокойно, но только до того момента, пока женщина не наткнулась на целое грибное «царство», пишет tochka.by.

Она вместе с сыном обнаружила поляну, которая была буквально усыпана боровиками. Разумеется, белоруска не смогла сдержать эмоций и расплакалась от счастья. Благо рядом оказался родственник, который запечатлел трогательный момент на видео.

Ролик опубликовали в TikTok, и всего за пару дней он собрал более двух миллионов просмотров. Разумеется, все благодаря реакции женщины, которая своими эмоциями покорила соцсети.

«Ай, сыночек, глянь, сколько их много. Спасибо тебе, Господи, что привел на эту дорожку. Офигеть, Олег, сколько их здесь много! Обалдеть!» – говорит на кадрах изумленная женщина.

В комментариях одни радуются за женщину, а вторые пытаются выяснить, где же находится грибная локация. Но есть и те, кто не верит в то, что видео снято в этом году.

«Эти боровики как-будто кто-то аккуратно поставил, да еще и почистил. Странно выглядят».

«Сколько радости, во, молодец женщина, радуется, как будто клад нашла, у каждого свои радости».

«Вот хотят людей до инфаркта довести».

«Заберите меня к себе».

Позже автор видео добавил, что грибное «царство» они нашли в Ивьевском районе Гродненской области.

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