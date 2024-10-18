В Беларуси похищенным украинским детям навязывают «русский мир» 2 18.10.2024, 14:23

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Под видом реабилитации.

Журналисты «Медиазоны» проанализировали доклад «Украденное детство: как белорусский режим стирает идентичность украинских детей через перемещение, перевоспитание и милитаризацию». В нем собраны сведения о причастности Александра Лукашенко и других людей из власти к незаконному перемещению детей из оккупированных областей Украины в Беларусь. Ранее эти материалы уже были переданы в Международный суд в Гааге.

Доклад составили правозащитники. Они выяснили, что с 2021 года в Беларусь из оккупированных Россией областей Украины были вывезены 2 219 детей. Эта работа активизировалась с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Группы по несколько десятков и даже сотен человек размещали в лагерях и реабилитационных центрах Беларуси. Дети приезжали на несколько недель, а затем возвращались на оккупированные территории.

Белорусская пропаганда говорит, что детей привозят на лечение и реабилитацию, однако авторы документа утверждают, что под видом реабилитации украинским подросткам в Беларуси рассказывают об идеях «русского мира», их перевоспитывают и милитаризируют. Им устраивают встречи с военными, силовиками и пропагандистами. Занятия с ними проводят на русском языке, транслируют пропагандистские нарративы, рассказывают о «коллаборантах-украинцах» во время Второй мировой войны, спрашивают, считают ли они себя российскими гражданами.

В 2022 году детей из Донецка и Мариуполя возили в воинскую часть спецназа. На фото с мероприятия они держат в руках оружие, а некоторые стоят в футболках с буквой Z. Детям устраивают встречи с провластными артистами и активистами, которые позволяют себе такие заявления: «И дай господь силы и возможности поскорее разрешить эту ситуацию. И чтобы мы жили в мире. Чтобы Байден сдох, Господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже. А Путин процветал, и взял контроль над всей Украиной». Это украинским детям заявила одна из сестер Груздевых.

Травмирующие интервью

Правозащитники также отмечают, что белорусские госСМИ часто используют детей для подготовки материалов, задают им травмирующие вопросы — про обстрелы, травмы, иногда даже доводят их до слез.

«Настойчивые расспросы журналистов требуют детального воспоминания и воссоздания травмирующих событий», — отмечают авторы доклада. При этом дети в эфире госмедиа используют терминологию официальных властей Беларуси и России, называя войну «СВО», говорят про «украинских боевиков» и Мариуполь, который «начинает возрождаться».

В докладе указаны официальные лица с российской, белоруской и украинской стороны, которые, по мнению правозащитников, причастны к вывозу детей. В первую очередь это Александр Лукашенко, а также Алексей Талай — белорусский паралимпийский спортсмен, который «сыграл центральную роль в проекте по переселению украинских детей в Беларусь». Называются также имена главы Могилевской области Анатолия Исаченко, лидера Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, руководителя Беларуского Красного Креста и депутата Дмитрия Шевцова и других.

Авторы доклада напоминают, что вывоз украинских детей оплачивается из бюджета Союзного государства. В 2022 и 2023 годах на это было потрачено в сумме почти 600 тысяч долларов. Правозащитники намерены добиться привлечения к ответственности тех, кто причастен к незаконному перемещению детей.

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