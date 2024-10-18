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Киберспециалисты ГУР атаковали спутниковую связь России

  • 18.10.2024, 15:39
Киберспециалисты ГУР атаковали спутниковую связь России

Кремль приказал пропагандистам молчать.

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли киберудару по российской системе контроля движения морского транспорта и IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи «Морссвязьспутник». Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

Также разведчики атаковали транспортно-логистическую компанию Fesco, предприятия «Росморпорт» и «Росморречпорт».

По результатам DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки, спровоцирована нестабильность спутниковой связи, используемой для мониторинга и контроля за движением морского транспорта.

Собеседник отметил, что российским пропагандистам было приказано скрывать факт совершения атаки на указанные выше цели, что не дает возможность осуществить объективную оценку нанесения экономического ущерба на объекты РФ.

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