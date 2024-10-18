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Разведывательные самолеты Saab 340 и не только: Швеция усилит помощь Украине

  • 18.10.2024, 17:42
Разведывательные самолеты Saab 340 и не только: Швеция усилит помощь Украине

Также Швеция присоединится к ИТ-коалиции, поддерживающей Украину.

Швеция продолжает работу над поставкой Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которая была анонсирована еще весной. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как отметил Умеров, Швеция присоединяется к ИТ-коалиции и усиливает поддержку Украины. Соответствующую декларацию сегодня подписал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В связи с этим, министр обороны Украины сообщил, что это важный шаг в укреплении нашего сотрудничества.

- Швеция продолжает оказывать военную помощь, в частности работает над передачей Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, - отметил Умеров.

Также он добавил, что обсудил с Йонсоном возможности усиления Воздушных сил Украины и обучение одного из наших подразделений.

Кроме этого, Украина заинтересована в развитии сотрудничества в таких сферах, как телекоммуникации и сотрудничество со шведскими оборонными компаниями.

- Это открывает новые перспективы для совместной работы в будущем, - сообщил Умеров

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