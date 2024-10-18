«У меня зарплата 620 рублей, какое мясо?»
- 18.10.2024, 18:59
Белорусы спорят из-за видео из мясного отдела магазина.
Гомельчанин ходит по разным торговым точкам города и снимает на видео ассортимент продукции и цены. Ролики он выкладывает в TikTok. Недавно мужчина показал, какие мясо и полуфабрикаты и за сколько можно купить в этом областном центре. Видео вызвало бурную реакцию.
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Вот некоторые комментарии, которые приводит «Зеркало»:
«У меня зарплата 620 рублей, какое мясо?»
«Цены на мясо в Беларуси такие же, как в Литве и в Латвии, в Польше даже дешевле. А вот доходы у нас в разы ниже».
«В Варшаве 1,5 кг фарша стоит около 9,5 рубля».
«Зарплата в Европе в пять раз больше, а цены такие же, даже ниже».
«Да не гребут белорусы мясо, только ходят и смотрят! Купить мясо не на что — пенсии мизерные, зарплаты маленькие. Мяса давно не ели, только куриное».
«Мясо у нас практически бесплатное. Я кота кормлю вырезкой, потому что покупать пакетики или сухой корм получается в два раза дороже».
«Цены на мясо не такие уж и доступные для граждан Беларуси. На Новый год и можем себе его купить. А как раз в Европе килограмм мяса стоит как пачка сигарет. Беларусь до ЕС не дотягивается».
«Кто работал, тот и пенсию нормальную заработал, и грех жаловаться, все к этому возрасту нажито. Внуки сами пусть зарабатывают, нормально можно жить».
«У меня пенсия 900 рублей, мне хватает на все!»
«Ну если 900 рублей, то и живи. А у меня высшее образование, педагог, 43 года стажа, перерыва стажа нет вообще. А пенсия 640 рублей после последнего повышения. Радуйтесь!»
«Я тоже пенсионер, но не могу позволить себе выбирать мясо. В основном курица и куриные хребты. Надоела эта пропаганда счастливой жизни пенсионеров».
«Пенсионеры, которым хватает пенсии на все, — это коммуналка, еда и лето на даче. У меня 900 рублей, мне тоже хватает, но хотелось бы еще пожить нормально».