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«У меня зарплата 620 рублей, какое мясо?»

  • 18.10.2024, 18:59
«У меня зарплата 620 рублей, какое мясо?»

Белорусы спорят из-за видео из мясного отдела магазина.

Гомельчанин ходит по разным торговым точкам города и снимает на видео ассортимент продукции и цены. Ролики он выкладывает в TikTok. Недавно мужчина показал, какие мясо и полуфабрикаты и за сколько можно купить в этом областном центре. Видео вызвало бурную реакцию.

@legenda.the.best

♬ оригинальный звук - Legenda the Best

Вот некоторые комментарии, которые приводит «Зеркало»:

«У меня зарплата 620 рублей, какое мясо?»

«Цены на мясо в Беларуси такие же, как в Литве и в Латвии, в Польше даже дешевле. А вот доходы у нас в разы ниже».

«В Варшаве 1,5 кг фарша стоит около 9,5 рубля».

«Зарплата в Европе в пять раз больше, а цены такие же, даже ниже».

«Да не гребут белорусы мясо, только ходят и смотрят! Купить мясо не на что — пенсии мизерные, зарплаты маленькие. Мяса давно не ели, только куриное».

«Мясо у нас практически бесплатное. Я кота кормлю вырезкой, потому что покупать пакетики или сухой корм получается в два раза дороже».

«Цены на мясо не такие уж и доступные для граждан Беларуси. На Новый год и можем себе его купить. А как раз в Европе килограмм мяса стоит как пачка сигарет. Беларусь до ЕС не дотягивается».

«Кто работал, тот и пенсию нормальную заработал, и грех жаловаться, все к этому возрасту нажито. Внуки сами пусть зарабатывают, нормально можно жить».

«У меня пенсия 900 рублей, мне хватает на все!»

«Ну если 900 рублей, то и живи. А у меня высшее образование, педагог, 43 года стажа, перерыва стажа нет вообще. А пенсия 640 рублей после последнего повышения. Радуйтесь!»

«Я тоже пенсионер, но не могу позволить себе выбирать мясо. В основном курица и куриные хребты. Надоела эта пропаганда счастливой жизни пенсионеров».

«Пенсионеры, которым хватает пенсии на все, — это коммуналка, еда и лето на даче. У меня 900 рублей, мне тоже хватает, но хотелось бы еще пожить нормально».

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