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Поздно пить Боржоми

  • Игорь Эйдман
  • 18.10.2024, 19:20
  • 2,222
Поздно пить Боржоми
Игорь Эйдман

Квадроберы не дремлют.

Председатель Госдумы Володин: «А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза, еще во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатрах, секретари ЦК ходили смотрели. Итог — страны не стало…

Вашингтон начал навязывать «оно». Посмотрите в этой же Европе, там уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра…».

Итак, официально определены российские традиционные ценности и главная угроза стране. Это соответственно: писсуары и интердевочки. Не отдадим Вашингтону наши писсуары! Защитим страну от интердевочек! Как сказал тот же Володин: «Нет Путина — нет России». Теперь он немного поправил свой тезис: «Нет писсуаров-— нет России» (суть однако не изменилась).

План врага ясен. Интердевочки по заданию американцев могут попытаться содрать писсуары российских туалетов, чтобы превратить страну в Содом и Гоморру.

Жаль, что непроясненной в этой ситуации осталась роль квадроберов. А ведь они тоже не дремлют. Особенно опасны ЛГБТ-квадроберы, которые изображают животных с нетрадиционной ориентацией. Это двойная угроза. Представляете, заходит скрепный русский человек в мужской туалет, а там писсуар содрали. Ужас! Выходит на улицу, а там два мужика в костюмах котов… целуются. Инфаркт обеспечен!

Вообще, у России, судя по пропаганде, теперь два друга: Путин и писсуары, а также три главных врага: квадроберы, чайлдфри и ЛГБТ. Эти всадники (они же кони) грядущего апокалипсиса пытаются лишить скрепоносный народ гетеросексуальной ориентации, традиционной семьи и человеческого облика.

Причем, судя по самому «не гею» Володину, старому «холостяку» Путину, всей давно (и без квародберства) озверевшей российской верхушки и старающейся не отстать от нее в озверении значительной части населения, этот коварный план успешно реализуется. Поздно пить Боржоми, господин Володин…

Игорь Эйдман, Telegram

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