Обанкротился завод, который режим забрал у украинских бизнесменов 1 18.10.2024, 19:29

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Идет суд.

В августе Экономический суд Гомельской области принял решение возбудить в отношении ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» производство по делу о банкротстве. Основанием послужило обращение налоговой инспекции по Светлогорскому району. Представителя предприятия, учредителем которого является украинское акционерное общество «ПлазмаТек», на судебном заседании не было. Следующее заседание запланировано на 24 ноября 2024 года, пишет «Флагшток».

Из определения суда известно, что в отношении предприятия имеется восемь исполнительных производств на общую сумму 18,6 млн BYN из которых 11 млн приходятся на платежи в бюджет. Стоимость имущества, которое имеется на балансе должника, не называется.

В то же время имущество, которое ранее принадлежало ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» продолжает использоваться. Сегодня им владеет ООО «Амета-Электрод». Предприятие было зарегистрировано в феврале 2023 года и входит в российскую промышленную группу ARCUS. Помимо завода в Светлогорске в группу входит четыре российских предприятия. В том числе Магнитогорский электродный завод, специалисты которого занимались повторным запуском производства электродов в Светлогорске.

На сайте промышленной группы ARCUS сказано, что ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» к моменту приобретения находился в состоянии банкротства. Однако это не так, поскольку процесс банкротства завода в Светлогорске был запущен лишь полтора года спустя. Однако принципиальное решение по судьбе ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» к тому моменту уже было принято. Желание отнять актив у украинского инвестора озвучил Лукашенко в декабре 2022 года.

В итоге российская компания получила активы, но не стала правопреемником обязательств ООО «Светлогорский завод сварочных электродов». Белорусские власти теперь попытаются их взыскать с украинского инвестора.

ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» являлся собственностью украинской группы компаний «ПлазмаТек» с 2010 по 2022 год. За это время общий объем инвестиций украинского инвестора составил не менее 1,4 млн USD. Светлогорский завод являлся владельцем контрольного пакета акций в других предприятиях группы компаний «ПлазмаТек»: российской «Монолит-Центр», казахской «Monolith KZ» и узбекской «Monolith Asia». Совокупное участие в уставном капитале этих компаний на начало 2021 года превышало 2,5 млн USD.

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