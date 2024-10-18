В Минске горит склад с пластиковыми изделиями
- 18.10.2024, 20:41
Есть погибший.
В Минске на улице Селицкого загорелся склад с пластиковыми изделиями, рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о загорании склада по улице Селицкого, 11, поступило спасателям вечером 18 октября. Сейчас работники МЧС ликвидируют возгорание.
«Горят пластиковые изделия на складе размером ориентировочно 50×100 метров по всей площади с выходом на кровлю. Параллельно ведутся работы по поиску возможных пострадавших», — проинформировали в ведомстве.
Как пишет БЕЛТА, при пожаре на складе погиб по меньшей мере один человек.