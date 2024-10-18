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В Минске горит склад с пластиковыми изделиями

  • 18.10.2024, 20:41
В Минске горит склад с пластиковыми изделиями

Есть погибший.

В Минске на улице Селицкого загорелся склад с пластиковыми изделиями, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о загорании склада по улице Селицкого, 11, поступило спасателям вечером 18 октября. Сейчас работники МЧС ликвидируют возгорание.

«Горят пластиковые изделия на складе размером ориентировочно 50×100 метров по всей площади с выходом на кровлю. Параллельно ведутся работы по поиску возможных пострадавших», — проинформировали в ведомстве.

Как пишет БЕЛТА, при пожаре на складе погиб по меньшей мере один человек.

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