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Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание

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  • 18.10.2024, 21:01
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Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание
Юн Сок Йоль

Из-за военных КНДР в РФ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить возможное привлечение северокорейских военных к поддержке России в войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Офис президента Южной Кореи заявил, что развертывание войск КНДР представляет серьезную угрозу безопасности как для их страны, так и для международного сообщества.

Совещание было проведено через день после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины, а к войне будут привлечены до 10 000 северокорейских военных.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян планирует отправить в Украину около 12 000 военнослужащих, о чем сообщали СМИ в Сеуле. Агентство Yonhap также информировало, что перебрасывание этих войск уже началось.

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