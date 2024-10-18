Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание 3 18.10.2024, 21:01

2,692

Юн Сок Йоль

Из-за военных КНДР в РФ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить возможное привлечение северокорейских военных к поддержке России в войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Офис президента Южной Кореи заявил, что развертывание войск КНДР представляет серьезную угрозу безопасности как для их страны, так и для международного сообщества.

Совещание было проведено через день после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины, а к войне будут привлечены до 10 000 северокорейских военных.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян планирует отправить в Украину около 12 000 военнослужащих, о чем сообщали СМИ в Сеуле. Агентство Yonhap также информировало, что перебрасывание этих войск уже началось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com