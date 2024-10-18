Призывников в Минске вызывают в военкомат по СМС 3 18.10.2024, 21:28

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Идет призывная кампания.

Призывники в Минске получают СМС-сообщения о необходимости явиться в военкомат. Об этом рассказал консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси Андрей Мурашов.

Андрей Мурашов отметил, что основным способом оповещения о призыве остается повестка, но СМСки также рассылают.

«Такой способ также предусмотрен законодательством. В эту призывную кампанию к отдельным призывникам он применялся. Только надо иметь в виду, чтобы понимать молодому человеку, что это действительно пришло сообщение из военкомата, он должен идентифицировать альфа-имя военного комиссариата», – говорит Мурашов агентству «Минск-Новости».

Эти «альфа-имена» можно найти на сайтах районных администраций.

В сообщении от военкомата говорится о времени и дате, к которым должен явиться призывник, а также цель сообщения, адрес военкомата и телефон для справок.

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