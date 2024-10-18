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«Черные лебеди» vs продленное настоящее

  • Егор Седов
  • 18.10.2024, 22:19
«Черные лебеди» vs продленное настоящее
Яхья Синвар

Иногда непредсказуемая случайность может перевернуть всю систему.

Кейс Яхьи Синвара подтверждает не раз уже высказанную мною мысль (правда, никто особо не прислушивается – ну, что тут поделаешь) о том, что концепция продленного настоящего – крайне ошибочна. Живой мир преподносит массу сюрпризов и состоит из массы случайностей – правда, если разобраться, не всегда и не совсем таких уж случайных.

Но дорогие политологи-публицисты-футурологи, как правило, продолжают долбить свое, исходя из того, что видят – а элементом случайности, меняющей вообще всё, пренебрегают.

В нашем случае это означает еще и всепропальство: «ууу… здесь ничего хорошего никогда не выйдет… а потому что Иго!.. а потому что Иван Третий!.. и Грозный!.. и Николай Первый!.. и Сталин!.. и менталитет не тот!..»

Менталитет они чаще всего не видели вообще, а что до истории, то глобуса России (Британии, США, Европы и т.д.) в природе не существует – есть только глобус Земшарии. И неплохо к нему присмотреться – и к истории тех стран, которые ныне являются демократическими. И увидим мы там иногда такое… и еще такое… что Иго с византизмом покажутся цветочками. И даже в недавнем прошлом этих стран. О давнем и не говорю. Просто погуглите: ирландский голодомор, Тайберн, австралийская каторга, концлагеря на Кипре (после Второй Мировой и Холокоста!), «сироты Дюплесси», подавление антиколониального восстания в Кении, Алжир, взятие Барселоны франкистами… Продолжать можно очень-очень долго.

Так вот, иногда непредсказуемая случайность может перевернуть вообще всю систему.

Жил-был такой Яхья Синвар – мрачный фанатик, что видно не только по действиям, но даже и внешне.

Жил и был он в последнее время в тоннелях под Газой. А тех тоннелей существует такое великое множество, что израильтянам их все не отыскать. Хорошо снабжала Газу международная бюрократия (кстати-кстати, у этой бюрократии есть фамилии, имена и гражданства – как правило, тех стран, которые наши политологи считают цивилизованными), можно было выстроить что угодно, оставив нищим палестинский народ.

И вот захотелось Яхье минуты славы. А вот почему бы не взять да и не сделать победное фото на фоне Газы – мол, дырку вам от бублика, злобные сионисты, а не Яхью Синвара!

Вылез на поверхность. Фото в итоге получилось. Не совсем то, которое ожидалось – и совсем не для ХАМАСовской пропаганды.

Это случайность номер один. А была и вторая: как раз поблизости оказались «злобные сионисты». А ведь вполне могли и не оказаться.

Но совпало первое и второе. Тут Синвару и конец.

И вот сколько было политологических размышлений о бесконечности войны в Газе. О том, что Израиль «бьет посуду», а лучше бы ему договариваться… (С кем? С теми, кто сжигал живьем людей?!)

И две совпавших случайности если и не перевернули всё, то, как минимум, дали надежду. Потому что злобных фанатиков на свете, к счастью, немного. Даже среди ХАМАСовского руководства, которое, в основном, привыкло к роскошной жизни (за счет палестинского «глубинного народа»). И, возможно, вчера переменилось всё.

Не люблю (и за дело!) философа Нассима Талеба, но тут самое время вспомнить о его «черных лебедях» - случайных событиях, определяющих будущее, которые никто заранее пред-видеть не может.

Видите ли, они прилетают постоянно, эти самые «лебеди». Гнезда тут у них, на Земшарии, причем гнезда повсеместные.

И что будет завтра, скрыто за пеленой, предсказателям недоступной.

Так поднимем тост за те неслучайные случайности, которые не дают человечеству сдохнуть в очередной тоталитарной утопии!

А вот за политологов и публицистов, опирающихся на продленное настоящее, я пока что тост поднимать не стану.

Егор Седов, Telegram

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