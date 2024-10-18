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Украина и Россия обменялись пленными через Беларусь

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  • 18.10.2024, 22:28
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Украина и Россия обменялись пленными через Беларусь

При посредничестве ОАЭ.

18 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными в формате 95 на 95. Обмен произошел благодаря «посредническим усилиям гуманитарного характера» ОАЭ, сообщает Минобороны РФ.

Российские военнослужащие были доставлены на территорию Беларуси. Затем их доставят в Россию.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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