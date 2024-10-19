Z-пропагандисты поделились страшной догадкой 1 19.10.2024, 8:18

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Важное для россиян оружие оказалось бесполезным.

Дроны-камикадзе «Шахед» и их российские аналоги «Герань», которые РФ каждую ночь запускает по Украине, перестали быть угрозой. ВСУ успешно научились их ликвидировать. Об этом написал российский Z-канал «Позывной «Осетин», передает «Диалог.UA».

Силы обороны Украины нашли эффективные методы борьбы с российскими «Шахедами», благодаря чему эти дроны-камикадзе утратили свою эффективность.

Сбивается или подавляется средствами РЭБ почти 100% данных БПЛА.

Несмотря на такую неэффективность, россияне продолжают их активно использовать каждую ночь.

«Мне не понять то, как мы ежедневно теряем по 50-60 «Шахедов» в небе над Украиной, а долетают от силы 2-3 штуки. Возможно, на это и есть расчет. Возможно, мы выявляем позиции ПВО. Но тогда почему не наносятся ракетные удары после этого? (...) Запуская 50-60 штук каждую ночь и теряя почти все, мы не сможем нанести большого урона ВСУ… Если посчитать, сколько мы потеряли «шахедов-гераней» за последние несколько месяцев, выйдет приличная сумма», - пожаловался российский Z-канал.

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