закрыть
19 октября 2024, суббота, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Телефонные мошенники обманули Маляваныча из «Калыханкi»

4
  • 19.10.2024, 8:30
  • 3,590
Телефонные мошенники обманули Маляваныча из «Калыханкi»

Назвались сотрудниками банка.

Белорусский актер и телеведущий Александр Жданович, известный как Маляваныч из «Калыханкі», стал жертвой телефонных мошенников. Об инциденте он рассказал у себя в Facebook.

Вечером 18 октября в «Беларускім моладзевым хабе» в Варшаве Александр Жданович должен был провести вечер батлейки. Однако мероприятие не состоялось. Как объяснил Маляваныч, как раз в тот момент, когда он собирался ехать на встречу, ему позвонили телефонные мошенники.

«Мяне папярэджвалі, але я «трапіў» як дзіцёнак. Працуюць вельмі прафесійна. Звоняць па тэлефоне. Называюцца працаўнікамі банка. Кажуць, што была спроба з вашага рахунка зняць грошы. Для абароны трэба назваць гэта і гэта… Потым банкінг аказваецца заблакаваным.

І я галавой разумеў, што падобна на ашуканства. Але як ягня выконваў іх «парады». Усё вельмі хутка! Калі спахапіўся — патэліў у банк. Сапраўдныя працаўнікі рахунак заблакавалі. Картку сказалі выкінуць. Але што там з грашыма… У панядзелак пайду разбірацца. Магчыма, я стаў легкім, як паветраны шарык… Беражыце сябе!» — написал актер.

Напомним, Александр Жданович работал в Беларуси в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького (Русский театр), с 1996 года вел передачу «Калыханка» на телевидении.

Осенью 2020 года был арестован на 9 суток за участие в одной из протестных акций — тогда он заступился за женщину, на которую кричал омоновец. В 2021-м уволен из театра имени Максима Горького по статье 47 Трудового кодекса.

В начале 2022-го, когда им снова заинтересовались силовики и начали вызывать на допросы, эмигрировал в Грузию. Затем он переехал в Польшу.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь