Телефонные мошенники обманули Маляваныча из «Калыханкi» 4 19.10.2024, 8:30

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Назвались сотрудниками банка.

Белорусский актер и телеведущий Александр Жданович, известный как Маляваныч из «Калыханкі», стал жертвой телефонных мошенников. Об инциденте он рассказал у себя в Facebook.

Вечером 18 октября в «Беларускім моладзевым хабе» в Варшаве Александр Жданович должен был провести вечер батлейки. Однако мероприятие не состоялось. Как объяснил Маляваныч, как раз в тот момент, когда он собирался ехать на встречу, ему позвонили телефонные мошенники.

«Мяне папярэджвалі, але я «трапіў» як дзіцёнак. Працуюць вельмі прафесійна. Звоняць па тэлефоне. Называюцца працаўнікамі банка. Кажуць, што была спроба з вашага рахунка зняць грошы. Для абароны трэба назваць гэта і гэта… Потым банкінг аказваецца заблакаваным.

І я галавой разумеў, што падобна на ашуканства. Але як ягня выконваў іх «парады». Усё вельмі хутка! Калі спахапіўся — патэліў у банк. Сапраўдныя працаўнікі рахунак заблакавалі. Картку сказалі выкінуць. Але што там з грашыма… У панядзелак пайду разбірацца. Магчыма, я стаў легкім, як паветраны шарык… Беражыце сябе!» — написал актер.

Напомним, Александр Жданович работал в Беларуси в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького (Русский театр), с 1996 года вел передачу «Калыханка» на телевидении.

Осенью 2020 года был арестован на 9 суток за участие в одной из протестных акций — тогда он заступился за женщину, на которую кричал омоновец. В 2021-м уволен из театра имени Максима Горького по статье 47 Трудового кодекса.

В начале 2022-го, когда им снова заинтересовались силовики и начали вызывать на допросы, эмигрировал в Грузию. Затем он переехал в Польшу.

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