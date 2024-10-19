закрыть
19 октября 2024, суббота, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске заметили большие клубы черного дыма

  • 19.10.2024, 9:28
  • 1,792
В Минске заметили большие клубы черного дыма

Уже известно об одном погибшем.

В МЧС сообщили о пожаре на складе в Минске и показали видео, на котором видны большие черные клубы дыма над сооружением. Пока известно об одном погибшем.

В ведомстве уточнили, что склад загорелся

18.10.2024 в 23:13.

После того, как спасатели потушили пожар, внутри выгоревшего склада обнаружили тело погибшего мужчины 2003 года рождения.

По данным МЧС, в результате происшествия было уничтожено оборудование, сырье и готовая продукция на площади 1230 кв.м, повреждена металлическая кровля и стены на площади 3000 кв.м.

В ведомстве уточнили, что склад загорелся по улице Селицкого, 11 в столице. Сейчас спасатели тушат пожар. Там уже нашли одного погибшего человека, его личность устанавливают, передало агентство БелТА.

По данным МЧС, на складе загорелись пластиковые изделия размером около 50х100 метров по всей площади, огонь распространился на кровлю. Параллельно спасатели ищут возможных пострадавших.

На месте ЧП работают 19 единиц техники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь