Как и на что в Беларуси растут цены 19.10.2024, 11:01

Запреты властей не помогли.

Потребительские цены в Беларуси в сентябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 6%, то есть меньше, чем в августе, когда они поднялись на 6,1%. По сравнению с августом товары и услуги подорожали на 0,4%.

По данным Национального статистического комитета РБ, больше всего за год выросли в цене продовольственные товары: на 7,5%. По сравнению с августом цены на них поднялись на 0,5%.

За последний месяц наиболее заметным было увеличение цен на фрукты и орехи: на 3,69%. Это, вероятно, связано с ростом курса доллара, что привело к повышению стоимости импортных фруктов, которые в основном ввозятся в Беларусь из-за границы. За год цены на них выросли на 10,83%.

Еще больше по сравнению с сентябрем 2023 года выросли в цене овощи: на 19,69%. И это несмотря на сезонное снижение цен на них по сравнению с августом на 2,93%. Овощи оказались продуктом питания, цены на который поднялись за год в наибольшей степени.

По-видимому, это связано с их экспортом в Россию. Не помогает даже введение лицензирования вывоза капусты, лука и яблок на экспорт, а также формирование стабилизационных фондов овощей и фруктов в размере 121,1 тыс. тонн, пишет select.by.

В сентябре существенно выросли цены на масло и жиры: на 1,13% по сравнению с августом. Но за год данные товары подорожали довольно скромно: на 5,92%.

Цены на сахар, кондитерское товары и десерты увеличились на 0,89% за месяц и на 7,64% за год. Рост кажется довольно небольшим на фоне значительного подъема цен на шоколадные конфеты, связанном с увеличением стоимости какао на мировом рынке.

Непродовольственные товары подорожали за сентябрь, как и продовольствие — на 0,5% по сравнению с августом, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,2%. Среди них выделилась обувь, цены на которую за месяц поднялись на 2,82%. Это сезонный подъем, а за год обувь подорожала всего на 2,33%.

Рекордсменом по степени увеличения цен в годовом выражении являются ювелирные изделия и часы. Цены на них выросли по сравнению с августом на 1,99%, а за год — на 14,44%. Такой подъем можно считать весьма скромным на фоне значительно роста цен на драгоценные металлы на мировом рынке.

Продолжают дешеветь легковые автомобили. Их средняя цена опустилась за месяц на 0,44%, а за год — на 2,13%. Снизились по сравнению с сентябрем 2023 года и цены на велосипеды: на 0,23%. Правда, по сравнению с августом текущего года данный вид транспорта поднялся в цене на 0,58%, хотя сейчас не сезон для него.

Цены на услуги в сентябре выросли всего на 0,3% в месячном выражении, а в годовом они поднялись на 5,6%. Как ни странно, по сравнению с августом значительно увеличились цены на туристические услуги: на 5,2%. И это несмотря на завершение туристического сезона. Правда, почему-то увеличилась и стоимость организации комплексного отдыха: на 3,43%. За год такой отдых стал обходиться дороже на 13,3%.

Более ожидаемо вели себя цены на гостиничные услуги, которые увеличились по сравнению с августом всего на 0,22%. Но за год они поднялись на 12,56%, отражая увеличение потока туристов в РБ. Это способствовало и росту цен и в ресторанах и кафе: на 10,3% за год и на 0,18% за месяц.

Среди услуг лидируют по темпам подъема цен за год услуги кинотеатров, театров, концертных площадок, а также услуги, предоставляемые объектами культуры: на 16,15% и 16,35% соответственно. За месяц они подорожали на 3,46% и 2,29%, что может быть связано с началом учебного года, то есть с возвращением в города школьников и студентов.

За первые девять месяцев года цены в Беларуси выросли на 6,0%. За это же время курс доллара поднялся только на 0,0388 BYN (+1,22%).

Вклады в белорусских рублях за этот же период времени принесли бы приблизительно 9-10% дохода и обыграли бы и доллар, и инфляцию.

В октябре курс доллара резко пошел вверх, но уровень инфляции он еще не преодолел, а вклады в белорусских рублях пока опережают его по доходности.

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