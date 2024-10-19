закрыть
19 октября 2024, суббота, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как и на что в Беларуси растут цены

  • 19.10.2024, 11:01
Как и на что в Беларуси растут цены

Запреты властей не помогли.

Потребительские цены в Беларуси в сентябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 6%, то есть меньше, чем в августе, когда они поднялись на 6,1%. По сравнению с августом товары и услуги подорожали на 0,4%.

По данным Национального статистического комитета РБ, больше всего за год выросли в цене продовольственные товары: на 7,5%. По сравнению с августом цены на них поднялись на 0,5%.

За последний месяц наиболее заметным было увеличение цен на фрукты и орехи: на 3,69%. Это, вероятно, связано с ростом курса доллара, что привело к повышению стоимости импортных фруктов, которые в основном ввозятся в Беларусь из-за границы. За год цены на них выросли на 10,83%.

Еще больше по сравнению с сентябрем 2023 года выросли в цене овощи: на 19,69%. И это несмотря на сезонное снижение цен на них по сравнению с августом на 2,93%. Овощи оказались продуктом питания, цены на который поднялись за год в наибольшей степени.

По-видимому, это связано с их экспортом в Россию. Не помогает даже введение лицензирования вывоза капусты, лука и яблок на экспорт, а также формирование стабилизационных фондов овощей и фруктов в размере 121,1 тыс. тонн, пишет select.by.

В сентябре существенно выросли цены на масло и жиры: на 1,13% по сравнению с августом. Но за год данные товары подорожали довольно скромно: на 5,92%.

Цены на сахар, кондитерское товары и десерты увеличились на 0,89% за месяц и на 7,64% за год. Рост кажется довольно небольшим на фоне значительного подъема цен на шоколадные конфеты, связанном с увеличением стоимости какао на мировом рынке.

Непродовольственные товары подорожали за сентябрь, как и продовольствие — на 0,5% по сравнению с августом, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,2%. Среди них выделилась обувь, цены на которую за месяц поднялись на 2,82%. Это сезонный подъем, а за год обувь подорожала всего на 2,33%.

Рекордсменом по степени увеличения цен в годовом выражении являются ювелирные изделия и часы. Цены на них выросли по сравнению с августом на 1,99%, а за год — на 14,44%. Такой подъем можно считать весьма скромным на фоне значительно роста цен на драгоценные металлы на мировом рынке.

Продолжают дешеветь легковые автомобили. Их средняя цена опустилась за месяц на 0,44%, а за год — на 2,13%. Снизились по сравнению с сентябрем 2023 года и цены на велосипеды: на 0,23%. Правда, по сравнению с августом текущего года данный вид транспорта поднялся в цене на 0,58%, хотя сейчас не сезон для него.

Цены на услуги в сентябре выросли всего на 0,3% в месячном выражении, а в годовом они поднялись на 5,6%. Как ни странно, по сравнению с августом значительно увеличились цены на туристические услуги: на 5,2%. И это несмотря на завершение туристического сезона. Правда, почему-то увеличилась и стоимость организации комплексного отдыха: на 3,43%. За год такой отдых стал обходиться дороже на 13,3%.

Более ожидаемо вели себя цены на гостиничные услуги, которые увеличились по сравнению с августом всего на 0,22%. Но за год они поднялись на 12,56%, отражая увеличение потока туристов в РБ. Это способствовало и росту цен и в ресторанах и кафе: на 10,3% за год и на 0,18% за месяц.

Среди услуг лидируют по темпам подъема цен за год услуги кинотеатров, театров, концертных площадок, а также услуги, предоставляемые объектами культуры: на 16,15% и 16,35% соответственно. За месяц они подорожали на 3,46% и 2,29%, что может быть связано с началом учебного года, то есть с возвращением в города школьников и студентов.

За первые девять месяцев года цены в Беларуси выросли на 6,0%. За это же время курс доллара поднялся только на 0,0388 BYN (+1,22%).

Вклады в белорусских рублях за этот же период времени принесли бы приблизительно 9-10% дохода и обыграли бы и доллар, и инфляцию.

В октябре курс доллара резко пошел вверх, но уровень инфляции он еще не преодолел, а вклады в белорусских рублях пока опережают его по доходности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь