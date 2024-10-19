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Захарова провалила важнейшую миссию

  • Александр Невзоров, «Телеграм»
  • 19.10.2024, 11:08
  • 1,874
Захарова провалила важнейшую миссию

Не спасла ее даже гоблинская хламида.

Напоследок, из МИДовского домика высунулась пугающая кукуха Захаровой.

Ей надлежало исполнить ту адскую песнь, которая смогла бы изъязвить, растерзать и на корню уничтожить «план Зеленского».

Но…

Подтвердились худшие опасения: хамить и ругаться машу обучили в интернате № 10 для глухонемых сирот.

Дожив до 62 лет маша, увы, и осталась такой же косноязычной, как и во время воспитания в интернате.

На данный момент, словарный запас «чрезвычайной и полномочной послихи», директорши департамента информации МИД - не превышает 45 слов, а хамство носит строго трамвайный характер.

Не спасла ее «песнь» ни искренняя злоба, ни гоблинская хламида, а дырка в передних резцах, через которую Маша должна была эффектно плюнуть в микрофон, вероятно, засорилась.

Так что у русской пропаганды растерзать «план» не получилось: свою важнейшую миссию Захарова провалила.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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