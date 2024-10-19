Российское ГРУ паникует Олеся Яхно

19.10.2024, 11:22

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Олеся Яхно

И привлекает преступников.

После того, как Европа выдворила 450 российских агентов, выдававших себя за дипломатов, ГРУ пришлось перестраивать свою деятельность. Теперь они вовлекают в теракты преступников и маргиналов. Известно уже о десятках поджогов, взрывов, покушений на убийство. А что ЕС – снова выразит обеспокоенность?

The Guardian: Российская активность в отношении поджогов, диверсий и даже набирающих обороты убийств на Западе вызвала обеспокоенность западных спецслужб в течение последнего года.

Усиление активности произошло, когда кремлевский шпионский аппарат оправился от первоначального шока, когда 450 агентов, выдававших себя за дипломатов, были высланы из Европы после вторжения РФ в Украину. Серьезнейшей угрозой был сговор об убийстве Армина Паппергера, генерального директора немецкой оборонной компании Rheinmetall. Другие руководители оружейной промышленности по всей Европе также являлись мишенями российских убийц.

Полиция выясняет, размещали ли российские шпионы зажигательные устройства – через компанию доставки DHL – по Европе, в Бирмингем в Великобритании и Лейпциг в Германии. Как предупредил в понедельник на этой неделе глава внутренней разведки Германии, это привело бы к возгоранию устройств в грузовом отсеке самолета и выведению его из строя. Подобным образом другие вероятные поджоги, такие как поджог торгового центра в Варшаве в мае, могли иметь более серьезные последствия. Польша также обвинила российских заговорщиков в поджоге центра доставки Ikea в том же месяце; в то время, как связанный с Украиной склад в Лейтоне в восточном Лондоне, был подожжен во время нападения, которое, как полагают, было связано с Россией.

Цель этих атак, по мнению западных официальных лиц, организованных российской военной разведкой ГРУ, состоит в том, чтобы посеять хаос среди партнеров Украины, прервать военные поставки в Киев и увеличить раскол в обществе. Но причина, почему по крайней мере некоторые из них более хаотичны, заключается в том, что возможности России для традиционного шпионажа уменьшились. Без традиционной сети шпионов в посольствах Россия была вынуждена прибегать к более рискованным и менее обычным методам, полагаясь на преступников и прочих для выполнения своей грязной работы. На прошлой неделе Кен Маккаллум, глава МИ-5, предупредил, что российское ГРУ принимает участие в кампании по созданию хаоса на британских и европейских улицах с помощью прокси-серверов. А сотрудники французской разведки считают, что Россия привлекла группу граждан Молдовы для проведения малобюджетной антисемитской кампании граффити с использованием трафаретов звезды Давида по всему Парижу осенью прошлого года, чтобы усилить раскол в обществе во время войны Израиля и ХАМАС.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

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