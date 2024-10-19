На валютном рынке в Беларуси «заштормило» 19.10.2024, 11:50

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Это отразилось на курсах в обменниках.

Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Американская валюта и вовсе устанавливала и обновляла максимальные значения этого года.

Журналисты «Зеркала» посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,33 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,28 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение» — 3,276 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,655 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «Статусбанк» (3,577 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Белагропромбанк», «БСБ Банк» — 3,57 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,403 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,44 рубля за 100 российских рублей («Белинвестбанк», «Паритетбанк»), а самый низкий — 3,41 рубля («Банк РРБ», «БСБ Банк»).

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