На валютном рынке в Беларуси «заштормило»
- 19.10.2024, 11:50
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Это отразилось на курсах в обменниках.
Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Американская валюта и вовсе устанавливала и обновляла максимальные значения этого года.
Журналисты «Зеркала» посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,33 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,28 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение» — 3,276 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,655 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «Статусбанк» (3,577 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Белагропромбанк», «БСБ Банк» — 3,57 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,403 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,44 рубля за 100 российских рублей («Белинвестбанк», «Паритетбанк»), а самый низкий — 3,41 рубля («Банк РРБ», «БСБ Банк»).