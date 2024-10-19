Звезду фильма «Крестный отец» едва не похитили

Звезду фильма «Крестный отец» едва не похитили1
- 19.10.2024, 11:57
- 1,392
Аль Пачино рассказал о странном случае в его жизни.
Американский актер Аль Пачино, который известен по фильмам «Крестный отец», «Дом Гуччи» и «Реальные парни», рассказал о странном случае в его жизни. По словам звезды, он едва не стал жертвой похитительницы. Об этом пишет издание People.
В своих мемуарах актер вспомнил инцидент, который случился с ним много лет назад. После выхода фильма «Крестный отец» Аль Пачино сразу стал узнаваемым.
А однажды, когда он с братом выпил алкогольных напитков и не мог найти дорогу в отель, ему неожиданно решила помочь незнакомка. Мужчина согласился и сел к ней в машину.
«Пока мы ехали, даже в своем нетрезвом состоянии, я понял, что она не везет меня туда, где я остановился. Я сказал ей: «Что здесь происходит?» И она прямо сказала: «Я похищаю тебя», - рассказал Аль Пачино.
После этих слов актер испугался и хотел выйти из машины. Однако женщина не останавливалась и ехала дальше.
«Я был пьян, но был готов выпрыгнуть из машины, которая двигалась. Впрочем, это не произошло со мной. Незнакомка увидела мои попытки открыть дверь и молча свернула в правильном направлении».
Актер быстро ушел и до сих пор не знает, что это была за женщина и чем могло все закончиться.