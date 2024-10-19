В Барановичах подросток избил сотрудника милиции

В Барановичах подросток избил сотрудника милиции8
- 19.10.2024, 15:50
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Задержание пошло не по плану.
2 июля сотрудник милиции попытался задержать несовершеннолетнего парня за некое административное правонарушение на улице Промышленная в Барановичах. Видимо, задержание пошло не по плану, и парень несколько раз ударил сотрудника, пишет BAR24.
Юношу всё-таки задержали (им оказался учащийся третьего курса Новомышского государственного аграрного колледжа), а затем судили по статье 364 УК Беларуси.
Наказание — год ограничения свободы без направление в учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего сотрудника милиции также взыскали моральный вред.