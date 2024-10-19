Как получить шенгенскую визу в Беларуси самостоятельно 19.10.2024, 17:06

Полезные советы.

Приближаются Новый год и рождественские каникулы, а выбраться из Беларуси проще не становится. Если вы не теряете надежды выпить глинтвейна на рождественской ярмарке в Европе, то о визе нужно думать уже сейчас.

«Белсат» вместе с визовым агентом и главным редактором Visaflow Анастасией Лысоковской составил понятный гайд по самостоятельному получению шенгена в Беларуси — только реальная обстановка и полезные советы.

Италия: самая популярная у белiрусов

Италия редко отказывает в визах и щедра на сроки – чаще, чем другие страны открывает мультивизы от 3 месяцев до года даже в чистый паспорт. Если вы уже были в Италии, то приложенные чеки и брони увеличат ваши шансы на визу до 3 лет.

Главная проблема — записаться на подачу. Визовый центр Италии приостановил выдачу слотов, потому записываться теперь нужно по живой очереди с 16 до 17 часов в «тетрадь администратора Олега» (это не шутка). Вам дают порядковый номер (сейчас номера превышают 20 000), с которым вы будете потом приходить к ВЦ и ждать, пока он окажется самым первым среди людей в очереди. Приходить на подачу нужно с готовым пакетом документов, личный кабинет на сайте визового центра Италии должен быть создан не более 10 дней назад.

Мониторить порядковый номер, который уже пустили на подаче можно в телеграм-чате. Судя по отзывам в данном чате, если время позволяет, можно приходить со своим текущим номером за месяц до поездки. Но может и повезти: были те, кто проходил с более поздним номером и их пропускали на подачу при отсутствии очереди.

17 октября ВЦ Италии оповестил, что в октябре будет тестировать онлайн-верификацию личности для записи в очередь.

На этом варианты самостоятельной подачи заканчиваются. Есть вариант покупки туров у туристических агентств, у них как правило под туры отдельные даты (но не обязательно ехать в данный тур).

Сборы для подачи на итальянскую визу составляют 50-130 евро в зависимости от включенных услуг визового центра.

Испания: дорого и долго

Летом 2023 года в Минске начал работать ВЦ Испании. Но записаться через сайт проблематично: чаще всего он спит мертвым сном.

Даты на запись появляются лишь раз в месяц, а сроки рассмотрения могут доходить до 45 дней. При подаче ВЦ также просит написать расписку о том, что клиент подает документы не менее чем за 6 недель до предполагаемого выезда.

Кроме того, сроки виз испанцы жалеют и обычно дают одноразовые или месячные визы. Путешественники с хорошей визовой историей могут получить визу продолжительностью 3-5 месяцев. Но и это скорее исключение, чем правило.

Кроме того, Испания явно дает понять, что бюджетным туристам тут не рады. Например, если в талоне сделана ошибка, то, чтобы ее исправить, придется заплатить при визите в ВЦ. Премиум сервис здесь стоит 370 рублей (около 105 евро, что рекорд среди всех ВЦ), а на каждый день пребывания в стране у вас на счету должно быть не менее 113 евро (но минимум 1020 евро). Но лучше всего иметь на счету не менее 2000 евро.

Помочь словить дату быстрее могут турагентства, у которых всегда есть своя бронь, но это выйдет куда дороже: за регистрацию вы заплатите не менее 880 рублей (247 евро): за регистрацию — 350 рублей, за пакет документов — 250 рублей, за подачу самому ВЦ — 280 рублей.

Греция: быстро, но рискованно

Греция — хороший вариант для тех, кому срочно нужна виза. Но и рисков тут больше: около 85% выданных виз — на одну поездку, а 15-20% заявлений получают отказы. Статистика отказов значительно возрастает после окончания туристического сезона, а рассмотрение заявлений может занять 21-25 дней. Сейчас Греция стала лояльнее к тем, кто запрашивает визу на праздники – Рождество и Новый год.

Подать документы можно в Минске, Витебске и Бресте. Для записи нужно зарегистрироваться на сайте ВЦ Греции, где регулярно появляются свободные слоты на запись.

Получение греческой визы с учетом консульского сбора и услуг визового центра обойдется в сумму от 80 до 125 евро.

Венгрия: только если вы действительно едете туда

Логику выдачи виз в посольстве Венгрии понять очень сложно, а визы только под даты поездки не редкость. Если вы действительно собираетесь в Венгрию или Швейцарию (ВЦ также принимает заявки на визу Швейцарии) или можете подтвердить свой прошлый визит в страну, то могут выдать шенген и на три года.

Но если нет, то высока вероятность получить визу под поездку или даже отказ. Сейчас для подачи на визу необходима подтвержденная и оплаченная бронь гостиницы. Причем отменять бронь даже после получения визы не рекомендуется: венгры ранее аннулировали только что выданную визу после того, как человек перебронировал жилье.

В отличие от Италии, страна принимает заявки на визы только через сайт VFS Global, где и придется ловить даты. Обычно дают 1-2 места в день, потому спрос высокий.

Как в случае с Грецией, виза Венгрии с учетом стоимости услуг визового центра будет стоить от 80 до 125 евро.

Франция: визы Шрёдингера

Несмотря на стандартный пакет документов, даты на запись во французском посольстве выдаются нерегулярно, и статистика выдачи виз варьируется от виз под поездку до мультивиз на срок до года в чистый паспорт.

Пакет документов для французской визы стандартный, а сроки рассмотрения заявления составляют от двух до четырех недель. Но отказы в визе не редкость.

Записаться самому на подачу — практически непроходимый квест. Визового центра нет, потому подаваться нужно через сайт посольства Франции в Минске, который чаще всего не работает).

На сайт посольства окошки для записи выбрасывают редко, чаще всего страница не работает. Выход только один: каждый день мониторить чат и надеяться, что повезет однажды увидеть слоты на работающем сайте.

Чуть проще получить окошко для записи в случае приглашения от друзей или родственников. В этом случае может помочь письмо в консульство с просьбой выдать дату для подачи.

Кроме того, французы могут проверить ваше пребывание в стране — если по предыдущей визе вы до Франции не доехали, то можете ожидать в следующий раз либо визу под поездку, либо отказ.

Франция работает с заявками белoрусов напрямую, потому виза обойдется дешевле всего – 35 евро за консульский сбор.

Дотошная Германия для самых терпеливых

Посольство Германии лучшее для выдачи виз по приглашению. С туристическими визами сложнее. Гостевые визы нередко дают на 5 лет, а вот туристические — под даты поездки. Но при этом и отказов очень мало.

Если подаетесь во второй раз, стоит приложить все возможные доказательства первой поездки — от фотографий у Бундестага до чеков из местных магазинов. Это увеличит ваш шанс на долгосрочную визу.

Но есть и свои нюансы: о дотошности немцев люди уже слагают легенды. Здесь проверяют не только бронь жилья, но и заселения. Не приехали — вас могут ждать аннулирование визы и депортация. Как и в случае с Венгрией, о смене брони нужно уведомить посольство до поездки.

Во-вторых, немцы хотят видеть документы в бумажном виде с переводом на английский или немецкий. Из последних нововведений – выписка с движением по счету за последние 6 месяцев, переводить ее не нужно.

После всего этого вас могут еще и пособеседовать при подаче документов или даже после по телефону.

Стоит отметить, что сделать приглашение для гостевой визы в Германию вам могут не только родственники, но и друзья или знакомые. Так что советуем поискать кого-то в самой стране, кто может выслать вам приглашение.

Подавать заявку на оформление визы нужно через форму на сайте, после чего ждать письма о назначении даты. В ответ вам придет дата, повлиять на которую невозможно: если не подтвердить ее в течении двух дней, запись аннулируется. Лист ожидания огромный и может растянуться на 12 месяцев.

В немецкое посольство нужно подаваться и тем, кто хочет получить визу Австрии, Бельгии, Словении, Люксембурга и Нидерландов.

Стоимость консульского сбора ниже за счет прямой подачи через посольство – 35 евро.

Польша: задача со звездочкой

На данный момент Польша — единственная из соседних стран, которая выдает туристические визы белорусам. Окошки на подачу в ВЦ Польши появляются на месяц вперед, следить за их появлением можно в этом чате. Например, минский регион выдал слоты на многие типы виз уже до конца ноября. Но это не значит, что записаться легко.

После того, как Польша ввела верификацию через селфи и фото паспорта, все стало еще хуже. Слотов по-прежнему почти не найти, но даже если и повезло, во время прохождения верификации кто-то другой обычно успевает перехватить вашу дату. Кроме того, сайт часто сбоит, а записываться на подачу нужно в определенный ВЦ в зависимости от прописки.

Все это делает подачу на польскую визу одной из самых сложных, потому многие отдают от 170 до 980 евро (в зависимости от региона подачи и спроса) визовым агентам, которые проходят этот квест за претендента на визу.

Туристические визы выдаются в основном под поездку, есть случаи выдачи таких виз на 3-4 дня: как раз хватит на то, чтобы только постоять на границе. Для подачи требуют оплаченную бронь отеля, маршрутный лист с расписанным планом поездки и выписку со счета с остатками не менее 500-600 евро на человека. Время рассмотрения документов составляет в среднем 15 дней, иногда паспорта выдают быстрее.

Хорошая визовая история может увеличить шансы на длительную мультивизу, но и это редкость, а не правило. Отказов также хватает, но если человек действительно планировал поездку в Польшу и с документами все хорошо, можно податься на апелляцию в консульство. Правда, это стоит 80 евро и в случае успешного рассмотрения вам, скорее всего, поставят визу под поездку.

Если есть возможность, стоит сделать приглашение от любого человека с ПМЖ или резиденством Польши – отказы редки, а визы обычно длительнее туристических.

Кроме того, с сентября 2024 года заявители старше 60 лет могут подать документы на визу по воеводскому приглашению от детей и внуков без предварительной регистрации в ВЦ согласно региону прописки. Здесь важный совет приходить на подачу с утра, так как ВЦ имеет квоту мест и могут не принять в тот же день. К пакету документов нужно будет приложить документы, подтверждающие родственную связь.

Румыния, Болгария, Хорватия и другие невероятные истории

ВЦ Хорватии открывает визы белoрусам с 2023 года, Болгария и Румыния – с апреля 2024 года. На сайте ВЦ Болгарии до сих пор нет даже списка необходимых документов для подачи. То же самое и на румынском сайте.

Пока отзывы туроператоров по этим странам не очень обнадеживают: здесь открывают обычно краткосрочные визы или до 6 месяцев – для тех, у кого хорошая визовая история. А еще требуют подтверждение оплаты отеля и авиабилетов.

Но как сюда записаться самостоятельно, так и остается загадкой: Болгария, Хорватия и Румыния, а также Словакия, дают буквально несколько окошек в месяц.

В теории еще можно податься на шенгенскую визу Дании (через визовый центр VFS в Минске), но будьте готовы к получению даты на одну поездку или вообще к отказу. Это «удовольствие» стоит не 35 евро, а 80 — страна не подписала соглашение об упрощении визового режима с Беларусью.

А если не получается податься самому?

Резюмируя, можем сказать, что более реальные варианты для самостоятельной записи – это Германия, Греция, Испания и Венгрия.

Более сложные варианты в записи – Польша и Франция, туда слоты словить сложнее. Шансы на самостоятельную подачу и визу на хороший срок через другие страны пока стремятся к нулю. При этом помните, что такие страны как Литва, Латвия и Чехия вообще не выдают туристические визы беларусам.

Если вы хотите сэкономить и податься самостоятельно, есть смысл следить за датами открытия визовых слотов через тематические телеграм-каналы или в общих чатах по странам. Например, Испания часто выбрасывает новые слоты после 24 числа месяца, но четкой системности нет ни у кого.

«Я считаю, что, если задаться целью, можно все сделать самостоятельно, это вопрос времени и нервов, – считает Анастасия Лысаковская. – Многие люди обращаются к услугам визовых агентов не только из-за сложности записи, но и из-за того, что никогда не занимались оформлением виз. Еще одна частая причина – помощь после полученного отказа».

Если вы все же решили обратиться за помощью к посредникам, приготовьтесь отдать за это дополнительные 100-1500 евро, что иногда сравнимо с ценой недорогого тура.

«Минимальные цены на услуги начинаются от 100 евро, но это зависит от сложности записи. Например, Польша, Испания и Италия — одни из самых востребованных направлений, где цены могут быть ближе к верхнему пределу. Максимум за «ускоренную»запись может достигать 1000-1500 евро, особенно для стран с длинными очередями вроде Италии и Польши. Важно обращаться к проверенным посредникам: читайте отзывы других клиентов, уточняйте, что именно входит в их услуги и избегайте тех, кто гарантирует визу – такие услуги часто заканчиваются историями о мошенничестве», – говорит визовый агент.

Реальная польза от посредников есть, когда самостоятельная запись практически невозможна из-за технических сложностей на сайте визового центра. У агентств, несмотря на все запреты и нововведения визовых центров, по-прежнему больше возможностей записать вас, чем у вас самого.

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