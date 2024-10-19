The Times: Украина ежемесячно изобретает новые РЭБ 1 19.10.2024, 17:55

Эксперты считают, что мировым производителям оружия стоит последовать примеру Украины.

В Украине активно разрабатываются новейшие технологии для борьбы с российскими беспилотниками. Вскоре будут доставлены на линию фронта. Среди этих разработок - специальные рюкзаки типа «ежик» и наземные роботы с «купольными щитами», которые способны эффективно нейтрализовать вражеские дроны, пишет The Times (перевод - «Униан»).

Сергей Скорик, коммерческий директор компании Kvertus, рассказал, что он часто работает либо непосредственно на фронте, либо в специализированных лабораториях с высоким уровнем безопасности, где разрабатывается защитное оружие для украинских военных. В отличие от длительных сроков разработки новых технологий в некоторых западных странах, в Украине приходится создавать новые решения всего за несколько недель, чтобы постоянно противодействовать изменяющемуся оружию врага.

Скорик говорит, что в условиях войны новые технологии должны появляться очень быстро. Один из ключевых продуктов Kvertus - наземный робот, оснащенный специальными антеннами, способными блокировать сигналы дронов в радиусе до 300 метров. Этот робот может не только нейтрализовать дроны, но и использоваться для эвакуации раненых с поля боя. Антенны создают "купольную" защиту, блокируя радиосигналы, а в случае направленного действия могут вывести дрон из строя на расстоянии до 10 км.

Другая разработка компании - рюкзаки типа "ежик", оснащенные большим количеством антенн, которые работают в разных частотных диапазонах и позволяют глушить дроны. Эти устройства обеспечивают защиту на расстоянии до нескольких километров и стоят около 6000 долларов за единицу. Эти инновации созданы для того, чтобы сохранить жизнь солдат на передовой. Скорик говорит:

- Если ты без этого оборудования на фронте, то вряд ли проживешь дольше часа.

Kvertus также поставляет часть своих технологий для танков Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании. Кроме того, компания использует свои решения для работы на территории России, в частности в Курской области. Такие инновации позволяют украинской армии эффективно бороться с беспилотниками, сохраняя жизненно важное преимущество в условиях постоянного технологического соревнования с российскими войсками.

Британский министр обороны Джон Хили подчеркнул, что скорость, с которой украинские инженеры разрабатывают новые технологии, является чрезвычайной и служит примером для других стран. «Цикл создания, применения и обновления оружия в Украине является немыслимым для нас, но мы должны научиться работать так же быстро», - отметил он.

Генерал сэр Джим Хокенхалл также добавил, что Великобритания должна ускорить свои оборонные разработки, чтобы не отставать в этой "технологической гонке вооружений".

Таким образом, украинская промышленность и военные вынуждены постоянно находить новые решения для противодействия угрозам на поле боя. Благодаря тесному сотрудничеству между оборонными предприятиями и армией, такие разработки появляются чрезвычайно быстро, что позволяет украинским войскам оставаться на шаг впереди врага и защищать свои позиции.

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