Франция поддержала план победы Зеленского 19.10.2024, 18:26

Глава МИД Франции намерен заручиться поддержкой других стран.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план победы.

Заявление французского министра приводит AP, сообщает «Европейская правда».

По словам Барро, он будет работать с украинскими официальными лицами над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран.

«Победа России стала бы торжеством права сильнейшего и подтолкнула бы международный порядок к хаосу. Вот почему наши контакты должны позволить нам достичь прогресса в реализации плана победы президента Зеленского и сплотить вокруг него как можно большее количество стран», – сказал глава французского МИД.

Он также отметил, что украинское сопротивление позволяет удерживать линию фронта, которая отделяет Европу от России Владимира Путина, которая отделяет свободу от угнетения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com