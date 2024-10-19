Франция поддержала план победы Зеленского
- 19.10.2024, 18:26
Глава МИД Франции намерен заручиться поддержкой других стран.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план победы.
Заявление французского министра приводит AP, сообщает «Европейская правда».
По словам Барро, он будет работать с украинскими официальными лицами над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран.
«Победа России стала бы торжеством права сильнейшего и подтолкнула бы международный порядок к хаосу. Вот почему наши контакты должны позволить нам достичь прогресса в реализации плана победы президента Зеленского и сплотить вокруг него как можно большее количество стран», – сказал глава французского МИД.
Он также отметил, что украинское сопротивление позволяет удерживать линию фронта, которая отделяет Европу от России Владимира Путина, которая отделяет свободу от угнетения.