Le Monde: США готовы пригласить Украину в НАТО 19.10.2024, 19:06

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Такую же позицию поддерживают Великобритания и Франция.

Президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Великобритании Кир Стармер разошлись во мнениях относительно идеи приглашения Украины в НАТО.

Как пишет Le Monde (перевод - «Униан»), четыре лидера стремятся прежде всего скоординировать ответы на план победы, который Владимир Зеленский представил им в последние недели. По мнению украинского президента, цель состоит в том, чтобы позволить его стране изменить баланс сил с Россией и начать переговоры о прекращении боевых действий до 2025 года.

Впрочем, украинский лидер продвигает план победы на фоне российского продвижения на востоке Украины. Пункты плана вызывают серьезные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином.

- Это амбициозный план, касающийся сложных вопросов, по которым нет спонтанного совпадения мнений, - прокомментировал один из западных дипломатов, знакомый с обсуждениями.

Сейчас США и Германия блокируют любые перспективы Украины по вступлению в НАТО, но Франция и Великобритания выступают скорее за.

В то же время, по данным некоторых источников издания, американцы уже не имеют принципиальных возражений против простого приглашения. Как сообщил европейский дипломатический источник:

- Если Камала Харрис будет избрана (президентом США на выборах в ноябре), то вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию.

Самые оптимистичные собеседники издания считают, что шаг Соединенных Штатов может привести к изменению позиции Германии. Сейчас четыре лидера не могут принимать решения, ведь в альянс входят 32 страны. Турция и Венгрия, вероятно, будут выступать против вступления Украины в НАТО.

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