В Гродно на аукционе продают квартиры вместе с жильцами 19.10.2024, 20:17

Потенциальные покупатели столкнутся с проблемами.

Гродненский центр недвижимости выставил на торги три квартиры в разных районах города. Самый доступный вариант — двухкомнатная квартира площадью 43 квадратных метра на улице Гагарина. Она находится на втором этаже четырехэтажного дома. Стартовая цена — 59 тысяч рублей, пишет newgrodno.by.

Чуть дороже оценили однокомнатную квартиру площадью около 35 квадратных метров в доме № 25 по улице Поповича. Начальная цена составляет 62,2 тысячи рублей.

Самый дорогой лот — двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в доме № 39 по улице Менделеева. Торги за эту квартиру начнутся с 65 тысяч рублей.

Главная особенность аукциона заключается в том, что все три квартиры продаются вместе с жильцами. В Гродненском центре недвижимости предупреждают потенциальных покупателей:

«В квартирах зарегистрированы и проживают должники. При отказе бывшего собственника освободить проданное с публичных торгов жилое помещение он подлежит выселению в судебном порядке. Победитель аукциона самостоятельно осуществляет действия, связанные с оформлением перехода права собственности на недвижимое имущество в соответствии с законодательством».

Это означает, что новым владельцам придется столкнуться с дополнительными юридическими процедурами после покупки жилья. Им предстоит либо договариваться с прежними хозяевами о добровольном выселении, либо решать этот вопрос через суд.

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