Россия начала торговую войну против Казахстана 2 19.10.2024, 21:27

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На фоне отказа страны вступить в БРИКС.

Кремль вновь взялся за торговые войны против других стран, в том числе «дружественных», когда те принимают противоположные российским ожиданиям политические или экономические решения, пишет dialog.ua.

На этом раз речь идет о Казахстане, из которого российская сторона запретила ввозить томаты, перцы, дыни и некоторую другую сельхозпродукцию. Как сообщают в Россельхознадзоре, такое решение якобы продиктовано «санитарными соображениями». Утверждается, что с начала года «было обнаружено более двух сотен случаев ввоза из Казахстана подкарантинной продукции».

Якобы российская сторона призывала Казахстан принять меры, но республика «не реагировала» на эти обращения.

Примечательно, что в августе Астана запретила ввозить на казахстанскую территорию импортное зерно, а РФ до запрета поставляла в Казахстан 1-3 млн тонн зерна в год.

В связи с этим введенные Россией ограничения выглядят как месть за упомянутое решение казахстанской стороны. Кремль неоднократно прибегал к подобным действиям и в отношениях с другими странами.

Кроме того, в Казахстане публично заявили на днях о нежелании республики присоединиться к БРИКС, несмотря на полученное от России приглашение.

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