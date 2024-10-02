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Эсминцы США сбили часть ракет, выпущенных Ираном по Израилю

  • 2.10.2024, 5:06
Эсминцы США сбили часть ракет, выпущенных Ираном по Израилю

Ранее Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю в обороне от иранских атак.

Во вторник, 1 октября, эсминцы США, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько ракет, которые были выпущены Ираном по Израилю в ходе масштабной атаки, сообщает Washington Post.

Анонимный собеседник издания в Минобороны США других деталей не уточнил. Официально США не комментировали эту информацию.

Как сообщает CNN, в настоящее время в восточной части Средиземного моря действуют три эсминца с управляемым ракетным оружием: USS Arleigh Burke, USS Cole и USS Bulkeley.

Ранее президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю в обороне от иранских атак. Американский президент и вице-президент США Камала Харрис следили за ракетным нападением Ирана на Израиль в ситуационной комнате Белого дома.

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