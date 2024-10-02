Смертоносная ловушка: месть в Волчанске закончилась катастрофой для РФ 2.10.2024, 8:43

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Россияне из-за потерь в технике использовали устаревший арсенал и поплатились.

17 российских бронированных тягачей с более 100 пехотинцами отправились на штурм в Волчанске. Все они пополнили потери РФ. Деталями поделились в Forbes.

Через неделю после освобождения и зачистки Волчанского агрегатного завода в Харьковской области, враг жаждал мести.

«Это закончилось катастрофой — для россиян», — подчеркнули в издании.

Атакуя 30 зданий предприятия, 17 тягачей МТ-ЛБ, три танка и многочисленная пехота «врезались в стену украинской огневой мощи». Среди прочего 57 ОМСБр применила против оккупантов БПЛА с гранатами.

«Когда дым рассеялся, 16 МТ-ЛБ и танк лежали разбитыми. Вокруг тлеющих трупов были буквально кучи мертвых и изуродованных россиян», — описали в СМИ.

Российские бойцы вступили в бой на 13-тонных МТ-ЛБ, примерно по 10 человек на машину. Они, вероятно, рассчитывали, что мины будут опаснее дронов. Это предположение не было абсолютно безосновательным, ведь устаревшая техника с тонкой броней горит от взрывов мин снизу. Однако вред от беспилотников враг недооценил.

«Украинцы постоянно совершенствуют свои боеприпасы с беспилотников, добавляя более чувствительные запалы и мощные взрывные снаряды. Поэтому пехота, которая катилась к химическому заводу, могла быть достаточно защищенной от мин, но была катастрофически уязвимой для беспилотников», — пояснили в издании.

ВС РФ достают со складов все больше МТ-ЛБ образца 1970-х годов, чтобы заменять утраченные более новые и тяжелые БМП. Однако пехота, которой приходится перемещаться на этой технике, сталкивается с непростым выбором. Россияне могут ехать внутри, но тогда они рискуют подорваться на мине, или же сверху, став легкой мишенью для БПЛА.

Силы обороны также вынуждены восстанавливать МТ-ЛБ, чтобы заменить утраченную технику. Однако они в основном стоят в обороне, а не атакуют, поэтому защитники могут оставить машину и окопаться. Оккупанты же часто не имеют других вариантов, кроме как выкатиться на своих «смертоносных ловушках» и попытаться пересечь серую зону, чтобы добраться до украинских позиций.

В СМИ подчеркнули, что пока ВСУ не пойдут в более широкую атаку, они в основном могут ждать захватчиков на месте. Все чаще враг будет атаковать на устаревших бронированных тягачах, которые будут становиться легкой добычей для дронов.

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