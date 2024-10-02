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72-я бригада ВСУ опровергла полный захват Угледара РФ

  • 2.10.2024, 8:51
  • 1,506
72-я бригада ВСУ опровергла полный захват Угледара РФ

Украинские силы контролируют часть города.

Россияне не захватили город Угледар Донецкой области. Оккупанты находятся «почти в центре города», кроме того, проект DeepState около 20:00 написал об оккупации города.

Об этом сообщили «Суспільному» источники в 72-й отдельной механизированной бригаде.

По состоянию на вечер 1 октября ситуация в Угледаре Донецкой области остается сложной. Хотя часть города находится под контролем украинских Сил обороны, большая часть Угледара контролируется российскими войсками.

«Приказа о выходе из города бригада не получала», — сказал собеседник.

Командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр Андрей Назаренко сообщил, что бригада продолжает держать оборону, несмотря на активные штурмы со стороны РФ, которая бросила против Угледара не менее пяти хорошо подготовленных бригад. Он отметил, что в течение более двух лет бригада удерживает позиции, а за последние шесть месяцев ситуация обострилась из-за постоянных штурмов. Российские войска активно применяют авиационные бомбардировки, пытаясь сломать оборону города.

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