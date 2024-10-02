72-я бригада ВСУ опровергла полный захват Угледара РФ
- 2.10.2024, 8:51
- 1,506
Украинские силы контролируют часть города.
Россияне не захватили город Угледар Донецкой области. Оккупанты находятся «почти в центре города», кроме того, проект DeepState около 20:00 написал об оккупации города.
Об этом сообщили «Суспільному» источники в 72-й отдельной механизированной бригаде.
По состоянию на вечер 1 октября ситуация в Угледаре Донецкой области остается сложной. Хотя часть города находится под контролем украинских Сил обороны, большая часть Угледара контролируется российскими войсками.
«Приказа о выходе из города бригада не получала», — сказал собеседник.
Командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр Андрей Назаренко сообщил, что бригада продолжает держать оборону, несмотря на активные штурмы со стороны РФ, которая бросила против Угледара не менее пяти хорошо подготовленных бригад. Он отметил, что в течение более двух лет бригада удерживает позиции, а за последние шесть месяцев ситуация обострилась из-за постоянных штурмов. Российские войска активно применяют авиационные бомбардировки, пытаясь сломать оборону города.