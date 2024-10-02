закрыть
2 октября 2024, среда, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Авантюра Путина развернула Китай против РФ»

  • 2.10.2024, 8:56
  • 4,582
«Авантюра Путина развернула Китай против РФ»

Пекин ответил на ядерный ультиматум Кремля.

Глава РФ Путин, предъявив миру в очередной раз свой ядерный ультиматум, сильно разозлил Пекин. Теперь китайцы начали свою операцию по принуждению Москвы к миру.

Такое мнение в своем блоге в YouTube выдвинул российский политик, историк Дмитрий Чернышевский, передает «Диалог.UA».

Он считает, что США и Китай еще в августе 2024 года согласовали план заморозки войны РФ против Украины. Произошло это якобы во время визита в Пекин советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Однако реализовать его не удалось из-за Путина.

«Салливан действительно приезжал в Пекин (в августе 2024-го — ред.), они там договорились… Поэтому сразу же Ван И полетел в Москву, передал Путину согласованный китае-американский ультиматум… В принципе, Москва была согласна на эти условия, но хотела выжать еще больше из Украины… Путин решил, что нагнет всех. Но в результате что-то пошло не так… Все изменилось. Китай совершенно неожиданно для Москвы начал операцию по принуждению к миру Российской Федерации, не Украины», — рассказал российский эксперт.

Причиной стала новая угроза диктатора РФ Путина. Пекин отреагировал на нее, объявив на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке новую платформу «Друзья мира». В Москве сначала образовались, посчитав, что это итог прежних договоренностей. Но реальность оказалась более печальной для властей РФ.

«Тут же риторика России изменилась. Лавров уже выражает недоумение… Российские паблики и газеты начали вопить как резанные, что «китайцы нам не друзья», что они нам «нанесли удар в спину», что «китайцы нас предали». Мирные предложения Китая России оказались совершенно не по нраву. Уже слито в СМИ, что «друзья мира» поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. И на этой основе должны заключаться соглашения. А это Крым — Украине, никакого «Л/ДНР», никаких «новых областей». Путину сказали, что он не получит ничего. И делает Это Китай. Да, ядерный ультиматум был услышан… Китайцы полностью разворачиваются», — рассказал Чернышевский.

Он уверен, что отныне Китай будет принуждать Россию к миру. А ему есть, на что давить, так как РФ полностью зависима от Пекина и в военной сфере, и в экономической.

«Это значит, что никаких серых экспортов больше не будет, чипов никто не привезет. А Китай перекроет огромную хлещущую трубу по поставке боеприпасов из Северной Кореи в Россию… Снарядов, поставленных в прошлом году, было больше, чем РФ сама произвела, это решающий фактор. Без северокорейских снарядов Россия войну больше продолжать не сможет. Если Китай оставит Россию, она не сможет продолжать войну уже в следующем 2025 году, очень быстро», — объяснил российский эксперт.

Он отметил, что власти РФ уже пытаются «отыграть назад» свои ядерные угрозы. Со срочным заявлением выступил пресс-секретарь российского диктатора, утверждая, что никаких ударов не планируется, и вообще изменение ядерной доктрины — это долгая процедура.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников