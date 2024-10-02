«Авантюра Путина развернула Китай против РФ» 2.10.2024, 8:56

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Пекин ответил на ядерный ультиматум Кремля.

Глава РФ Путин, предъявив миру в очередной раз свой ядерный ультиматум, сильно разозлил Пекин. Теперь китайцы начали свою операцию по принуждению Москвы к миру.

Такое мнение в своем блоге в YouTube выдвинул российский политик, историк Дмитрий Чернышевский, передает «Диалог.UA».

Он считает, что США и Китай еще в августе 2024 года согласовали план заморозки войны РФ против Украины. Произошло это якобы во время визита в Пекин советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Однако реализовать его не удалось из-за Путина.

«Салливан действительно приезжал в Пекин (в августе 2024-го — ред.), они там договорились… Поэтому сразу же Ван И полетел в Москву, передал Путину согласованный китае-американский ультиматум… В принципе, Москва была согласна на эти условия, но хотела выжать еще больше из Украины… Путин решил, что нагнет всех. Но в результате что-то пошло не так… Все изменилось. Китай совершенно неожиданно для Москвы начал операцию по принуждению к миру Российской Федерации, не Украины», — рассказал российский эксперт.

Причиной стала новая угроза диктатора РФ Путина. Пекин отреагировал на нее, объявив на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке новую платформу «Друзья мира». В Москве сначала образовались, посчитав, что это итог прежних договоренностей. Но реальность оказалась более печальной для властей РФ.

«Тут же риторика России изменилась. Лавров уже выражает недоумение… Российские паблики и газеты начали вопить как резанные, что «китайцы нам не друзья», что они нам «нанесли удар в спину», что «китайцы нас предали». Мирные предложения Китая России оказались совершенно не по нраву. Уже слито в СМИ, что «друзья мира» поддерживают международные границы, территориальную целостность, независимость, суверенитет государств. И на этой основе должны заключаться соглашения. А это Крым — Украине, никакого «Л/ДНР», никаких «новых областей». Путину сказали, что он не получит ничего. И делает Это Китай. Да, ядерный ультиматум был услышан… Китайцы полностью разворачиваются», — рассказал Чернышевский.

Он уверен, что отныне Китай будет принуждать Россию к миру. А ему есть, на что давить, так как РФ полностью зависима от Пекина и в военной сфере, и в экономической.

«Это значит, что никаких серых экспортов больше не будет, чипов никто не привезет. А Китай перекроет огромную хлещущую трубу по поставке боеприпасов из Северной Кореи в Россию… Снарядов, поставленных в прошлом году, было больше, чем РФ сама произвела, это решающий фактор. Без северокорейских снарядов Россия войну больше продолжать не сможет. Если Китай оставит Россию, она не сможет продолжать войну уже в следующем 2025 году, очень быстро», — объяснил российский эксперт.

Он отметил, что власти РФ уже пытаются «отыграть назад» свои ядерные угрозы. Со срочным заявлением выступил пресс-секретарь российского диктатора, утверждая, что никаких ударов не планируется, и вообще изменение ядерной доктрины — это долгая процедура.

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