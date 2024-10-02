Призрак Милошевича бродит по Дроздам 2.10.2024, 9:03

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Лука мечется как ошпаренный и несет ахинею от испуга.

Правитель Беларуси в очередной раз вспомнил о судьбе бывшего сербского президента Слободана Милошевича, умершего за решеткой в Гааге, пишет на «Позірке» политический аналитик Александр Класковский:

— Черные лебеди всегда прилетают неожиданно. И турбулентность в регионе, война за южной границей, подтачивающий эффект западных санкций не дают вождю режима до конца успокоиться.

Понятно, что ордер МУС комфорта не добавит. На попытки политических врагов испортить ему жизнь через Гаагу правитель Беларуси недавно даже пожаловался гостю из «ДНР» Денису Пушилину.

Здесь, вероятно, присутствует и какой-то экзистенциальный страх. Неслучайно белорусский правитель многократно сокрушался публично по поводу незавидного финала Саддама Хусейна, Муамара Каддафи, других диктаторов.

Как видим, политические противники режима стараются, чтобы призрак Милошевича как минимум не давал Лукашенко спокойно спать.

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