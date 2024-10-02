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«Мерзкий маленький диктатор не может победить»

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  • 2.10.2024, 10:18
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«Мерзкий маленький диктатор не может победить»
Бен Уоллес

Экс-министр обороны Британии призвал отправить войска в Украину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас всем показывает, как победить в Украине, - безжалостно бить врага. Путин может и должен быть побежден, и для этого Великобритания должна отправить свои войска на помощь Киеву. Такое мнение в колонке на The Telegraph высказал экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что многие могли упустить из виду усилия президента Украины Владимира Зеленского во время его недавнего визита в США попытаться заставить Запад продемонстрировать силу по отношению к России. Уоллес считает, что украинский лидер пришел в Белый дом с планом, но вряд ли «ушел с чем-то, кроме теплых слов».

А реальность такова, что западная политика постепенной помощи Украине не работает, уверен Уоллес:

«Путин видит, как мы шатаемся, прячемся в «толпе» и размышляем, пока он отправляет своих в «мясорубку». У Путина два козыря. Первый - он будет отправлять волну за волной российских граждан на смерть, зная, что он изолирован от внутреннего восстания. Во-вторых, он не верит, что мы действительно имеем это в виду, когда говорим «он должен потерпеть неудачу, а Украина должна победить».

Уоллес убежден, что есть способ доказать неправоту Путина, и для этого нужны «лидерство, непопулярные решения и риск»:

«Украина может победить, а Путин может и должен потерпеть неудачу. Этот мерзкий маленький диктатор, использующий убийства, вторжения и угрозы, не может победить. Ради нашего будущего».

По его словам, в первую очередь необходима полная мобилизация Украины, и в обучении новобранцев может помочь Запад.

«Мы должны отправить войска, чтобы помочь обучить и содержать украинскую армию. Не сражаться, а дать возможность тыловым эшелонам помогать обслуживать оборудование, которое мы все отправили. Войска могли бы помочь в лечении раненых», - считает Уоллес.

Также он придерживается мнения, что Британия должна помочь добиться соглашения о членстве Украины в НАТО.

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