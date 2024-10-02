Россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост 2 2.10.2024, 10:28

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Появились спутниковые снимки.

Россия активизировала свои усилия по защите Крымского моста от украинских атак, в частности от морских беспилотников. Новые спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies и полученные Business Insider, свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымским полуостровом.

Этот мост длиной 12 миль ранее был важным путем снабжения для российских военных, но теперь он прежде всего символизирует контроль России над Крымом, отмечают журналисты. Мост стал мишенью нескольких громких атак со стороны Украины, в частности удара морским дроном.

Russia continues bolstering defenses along the Crimean bridge to guard against Ukraine's naval drones.



Here is a look at the bridge today compared with how it appeared in satellite imagery just five months ago. pic.twitter.com/Jg6FKih1MN — Brady Africk (@bradyafr) September 29, 2024

Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще в начале мая, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских нападений. По данным западной разведки, ранее установленные барьеры были повреждены штормами.

До июня защитные меры были усилены дополнительными баржами и плавучими боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту. Но новые изображения, сделанные в субботу, 29 сентября, демонстрируют значительное увеличение количества барж, защищающих мост.

Украина активно использует свой флот морских дронов для нанесения ударов по российским военным кораблям и другим объектам Черноморского флота. Угроза со стороны дронов вынудила Москву установить подобные защитные сооружения в ключевых портах Севастополя и Новороссийска.

Брэди Африк, аналитик по открытым источникам и сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute, первым обратил внимание на дополнительные защитные барьеры в посте на X в воскресенье. Он отметил резкие изменения между началом мая и концом сентября.

Однако новые барьеры — не единственные меры, которые приняла Россия для защиты моста. Спутниковые снимки, сделанные в субботу, также показали две системы противовоздушной обороны «Панцирь» вблизи моста. Maxar сообщила, что башни для этих систем строились с 18 по 23 августа. Это свидетельствует о том, что Россия обеспокоена не только угрозой с моря, но и пытается защитить мост от атак с воздуха.

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