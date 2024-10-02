Российских школьников и студентов принуждают петь песни Шамана 3 2.10.2024, 12:17

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И вступать в «путинскую пионерию».

Школьники и студенты колледжей в разных регионах России начали сталкиваться с принудительной записью в патриотическую организацию «Движение первых». На многочисленные жалобы учащихся в социальных сетях обратил внимание телеграм-канал SotaVision.

Созданная по поручению Путина в 2022 году, организация предполагает воспитание детей и молодежи «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценной». Изначально власти заявляли, что формат участия в новой «пионерии» носит добровольный характер. Однако, согласно свидетельствам учащихся, это могло измениться.

«К нам просто пришли на уроке и сказали: «Надеюсь, все принесли СНИЛС, сейчас все по очереди будем регистрироваться». <…> Когда мы сразу сказали, что не хотим в этом участвовать, просто не отпускали. Им надо, чтоб в каждом классе были участники этого движения», — рассказал девятиклассник из школы в Кирове.

По словам школьника из Оренбурга, в одно утро всю старшую школу завели в актовый зал и заставили регистрироваться. «В прошлом году нас проверяли, чтобы все зарегистрировались, но при этом вступать и делать что-то в этом движении никто не заставлял. Потом дали значки «Движения Первых» и обложки для паспорта. Всю школу, вообще всю школу заставляли регаться в эту хрень», — сообщила выпускница школы в Перми.

В свою очередь учащихся младших классов заставляют вступать в специальное подразделение «Движения Первых» — «Орлята России». «Моя сестра вступила в «Орлята России», хотя не горела желанием. Их всех туда запрягли с первого класса, ходят все одноклассники. Раз в неделю на собраниях слушают гимн, поют песни, например, «Матушка земля» и Шамана. И это у нас еще не самый ужас, ибо сестра учится в гимназии», — рассказал житель Перми.

В начале этого года Путин заявлял, что в «Движение первых» вступили около 5 млн человек. В правительстве ставили цель до конца 2024 года распространить патриотическое воспитание на 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет. В частности, планировалось записать в ряды новой «пионерии» 500 тыс. учащихся вузов и увеличить максимальный возраст для участников до 25 лет.

Молодежное «Движение первых» строится на принципах, заложенных во времена правления Иосифа Сталина, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. В то же время он признавал определенные сложности с тем, чтобы сделать участие в организации интересным для детей.

В 2024 году бюджет потратит на новую «пионерию» почти 20,3 млрд руб. Таким образом, расходы на нее будут сопоставимы с годовыми доходами бюджетов бедных регионов — таких, как Калмыкия (24 млрд руб.) или Еврейская автономная область (20,4 млрд руб.). Помимо этого, он кратно превысит расходы на ряд ключевых госпрограмм и федеральных проектов.

Между тем в апреле этого года бывшую руководительницу свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Ее обвинили в присвоении 4,271 млн руб., которые были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование».

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