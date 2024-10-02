закрыть
2 октября 2024, среда, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российских школьников и студентов принуждают петь песни Шамана

3
  • 2.10.2024, 12:17
  • 1,766
Российских школьников и студентов принуждают петь песни Шамана

И вступать в «путинскую пионерию».

Школьники и студенты колледжей в разных регионах России начали сталкиваться с принудительной записью в патриотическую организацию «Движение первых». На многочисленные жалобы учащихся в социальных сетях обратил внимание телеграм-канал SotaVision.

Созданная по поручению Путина в 2022 году, организация предполагает воспитание детей и молодежи «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценной». Изначально власти заявляли, что формат участия в новой «пионерии» носит добровольный характер. Однако, согласно свидетельствам учащихся, это могло измениться.

«К нам просто пришли на уроке и сказали: «Надеюсь, все принесли СНИЛС, сейчас все по очереди будем регистрироваться». <…> Когда мы сразу сказали, что не хотим в этом участвовать, просто не отпускали. Им надо, чтоб в каждом классе были участники этого движения», — рассказал девятиклассник из школы в Кирове.

По словам школьника из Оренбурга, в одно утро всю старшую школу завели в актовый зал и заставили регистрироваться. «В прошлом году нас проверяли, чтобы все зарегистрировались, но при этом вступать и делать что-то в этом движении никто не заставлял. Потом дали значки «Движения Первых» и обложки для паспорта. Всю школу, вообще всю школу заставляли регаться в эту хрень», — сообщила выпускница школы в Перми.

В свою очередь учащихся младших классов заставляют вступать в специальное подразделение «Движения Первых» — «Орлята России». «Моя сестра вступила в «Орлята России», хотя не горела желанием. Их всех туда запрягли с первого класса, ходят все одноклассники. Раз в неделю на собраниях слушают гимн, поют песни, например, «Матушка земля» и Шамана. И это у нас еще не самый ужас, ибо сестра учится в гимназии», — рассказал житель Перми.

В начале этого года Путин заявлял, что в «Движение первых» вступили около 5 млн человек. В правительстве ставили цель до конца 2024 года распространить патриотическое воспитание на 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет. В частности, планировалось записать в ряды новой «пионерии» 500 тыс. учащихся вузов и увеличить максимальный возраст для участников до 25 лет.

Молодежное «Движение первых» строится на принципах, заложенных во времена правления Иосифа Сталина, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. В то же время он признавал определенные сложности с тем, чтобы сделать участие в организации интересным для детей.

В 2024 году бюджет потратит на новую «пионерию» почти 20,3 млрд руб. Таким образом, расходы на нее будут сопоставимы с годовыми доходами бюджетов бедных регионов — таких, как Калмыкия (24 млрд руб.) или Еврейская автономная область (20,4 млрд руб.). Помимо этого, он кратно превысит расходы на ряд ключевых госпрограмм и федеральных проектов.

Между тем в апреле этого года бывшую руководительницу свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Ее обвинили в присвоении 4,271 млн руб., которые были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников