Литовский евродепутат: Другие страны тоже должны начать дела против Лукашенко 2 2.10.2024, 12:59

Есть две особенности подачи документов против диктатора в МУС.

Депутат Европарламента от Литвы Дайнюс Жалимас прокомментировал передачу в Международный уголовный суд документов о преступлениях Лукашенко. В своем «Фейсбуке» он объясняет, что «депортации (вместе с преследованием по политическим или национальным причинам), которые подразумевают вынужденный выезд людей из страны из-за страха преследования», — «узкое окно для юрисдикции Международного уголовного суда».

«С такими преступлениями можно обращаться в МУС и в те страны — участницы Римского статута, на территории которых проявляются их последствия. Литва — именно такая страна, так как мы приютили много белорусов, бежавших от режима Лукашенко», — пишет Жалимас.

Евродепутат подчеркивает, что в обращении рассматриваются не все преступления режима Лукашенко, а только депортации и связанные с ними преследования. Обращение Литвы в МУС не означает автоматически, что суд обязательно начнет расследование и будет преследовать Лукашенко. Прокурор МУС рассмотрит обращение и примет решение о начале расследования.

Жалимас также отмечает две важные особенности подачи документов в МУС.

Во-первых, важно, чтобы прокуратура Литвы не восприняла обращение в МУС как причину для приостановления своего расследования по преступлениям против человечности на основании универсальной юрисдикции. МУС и прокуратура Литвы будут дополнять друг друга в расследовании, а не конкурировать.

«Мы будем внимательно следить, чтобы обращение в МУС не использовалось как причина для того, чтобы не привлекать к ответственности известных подозреваемых в деле, начатом в Литве на основании универсальной юрисдикции», — пишет евродепутат.

Во-вторых, Литва пока действует одна. Польша и Латвия, хотя и затронуты депортациями белорусов, не обратились в МУС.

«Я приложу все усилия, чтобы они присоединились. Другие страны тоже должны начать дела против Лукашенко, если Европа хочет победить диктаторов», — заверил Жалимас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com