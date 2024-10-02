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Литовский евродепутат: Другие страны тоже должны начать дела против Лукашенко

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  • 2.10.2024, 12:59
Литовский евродепутат: Другие страны тоже должны начать дела против Лукашенко

Есть две особенности подачи документов против диктатора в МУС.

Депутат Европарламента от Литвы Дайнюс Жалимас прокомментировал передачу в Международный уголовный суд документов о преступлениях Лукашенко. В своем «Фейсбуке» он объясняет, что «депортации (вместе с преследованием по политическим или национальным причинам), которые подразумевают вынужденный выезд людей из страны из-за страха преследования», — «узкое окно для юрисдикции Международного уголовного суда».

«С такими преступлениями можно обращаться в МУС и в те страны — участницы Римского статута, на территории которых проявляются их последствия. Литва — именно такая страна, так как мы приютили много белорусов, бежавших от режима Лукашенко», — пишет Жалимас.

Евродепутат подчеркивает, что в обращении рассматриваются не все преступления режима Лукашенко, а только депортации и связанные с ними преследования. Обращение Литвы в МУС не означает автоматически, что суд обязательно начнет расследование и будет преследовать Лукашенко. Прокурор МУС рассмотрит обращение и примет решение о начале расследования.

Жалимас также отмечает две важные особенности подачи документов в МУС.

Во-первых, важно, чтобы прокуратура Литвы не восприняла обращение в МУС как причину для приостановления своего расследования по преступлениям против человечности на основании универсальной юрисдикции. МУС и прокуратура Литвы будут дополнять друг друга в расследовании, а не конкурировать.

«Мы будем внимательно следить, чтобы обращение в МУС не использовалось как причина для того, чтобы не привлекать к ответственности известных подозреваемых в деле, начатом в Литве на основании универсальной юрисдикции», — пишет евродепутат.

Во-вторых, Литва пока действует одна. Польша и Латвия, хотя и затронуты депортациями белорусов, не обратились в МУС.

«Я приложу все усилия, чтобы они присоединились. Другие страны тоже должны начать дела против Лукашенко, если Европа хочет победить диктаторов», — заверил Жалимас.

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