Китайско-европейский транзит через Беларусь обвалился в два раза 2.10.2024, 14:25

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ЕАБР назвал причину

Китайско-европейский транзит через Беларусь обвалился в два раза, пишет Стефания Малюта в статье для «Белорусы и рынок».

По Беларуси проходит транспортный коридор, соединяющий Европу с Китаем. Уже за пределами страны, на востоке, он разветвляется на два пути: аналитики ЕАБР называют их «северным» (через Сибирь к портам Дальнего Востока) и «центральным» (через Казахстан до Шанхая).

Сейчас именно центральный - ключевой для транзита грузов между ЕС и Китаем, так как северный путь занят российским углем, идущим в Китай. Согласно статистике, приведенной в докладе, за 2023 год транзит по Центральному евразийскому коридору обвалился почти в два раза: с 410,6 до 211,1 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Одной из причин углубившегося падения в 2023 году аналитики называют возврат грузов на морские глубоководные маршруты из-за снижения ставок фрахта.

При этом эксперты банка подчеркивают, что маршрут из-за падения транзита не простаивает: растут экспортно-импортные перевозки между странами ЕАЭС и Китаем. Они за 2023 год увеличились на 81%. Однако не все эти перевозки доходят до Беларуси. Каков процент участия нашей страны сообщении Китай – ЕАЭС – Китай, не уточняется.

Всего по Центральному коридору в 2023 году было перевезено 892 тыс. ДФЭ. Из них 211 тыс. шло в сообщении Китай – ЕС – Китай, а 462,9 тыс. пришлось на торговлю России и остальных стран ЕАЭС с Китаем.

Из общего грузопотока доля транзита между Китаем и Евросоюзом в 2023 году сократилась до 24%. Доля грузов из/в страны Евразии превысила 50%.

Что везут?

Удельный вес грузов из Китая или для Китая в перевозках по Центральному коридору близок к 100%. При этом товарная структура в прошлом году претерпела изменения.

Наибольший рост в объемах перевозок в 2023 году обеспечили:

удобрения: в два раза, до 1686 тыс. тонн,

автомобили: на 66%, до 743 тыс. тонн,

экспортное российское зерно: в четыре раза, до 233 тыс. тонн.

Удельный вес химических и минеральных удобрений в грузопотоке вырос за пять лет с 2% до 19%, химикатов — с 7 до 13%, машин и оборудования с 17 до 20%.

Суммарная стоимость перевезенных по Центральному евразийскому коридору грузов оценивается в 35 млрд долларов.

Напомним, недавно «Беларуськалий» сообщал, что в августе в Китай поставил рекордный объем белорусских калийных удобрений. О том, почему это не привело к существенному росту денежного экспорта, читайте здесь. По данным таможенной статистики КНР, за семь месяцев 2024 года белорусский экспорт в Китай сократился на 39,8% к тому же периоду прошлого года.

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