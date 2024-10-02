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На продажу выставили ретросуперкар Ferrari за $9 миллионов

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  • 2.10.2024, 14:29
На продажу выставили ретросуперкар Ferrari за $9 миллионов

Единственный в своем роде.

В Дубае выставили на продажу уникальный Ferrari 612 TR Teppista. Суперкар стоит более 9 миллионов долларов, пишет «Фокус».

Суперкар построили на базе четырехмысного купе Ferrari 612 Scaglietti. Своим дизайном он напоминает знаменитый Ferrari Testa Rossa 1958 года, однако на 75 см длиннее его. У него низкий силуэт, выраженные крылья и круглые фары, а лобовое стекло довольно небольшое.

В то же время, кабриолет Ferrari 612 TR Teppista получил современные карбоновые обвес и антикрыло. Также установлены легкосплавные диски HRE.

Салон Ferrari 612 Scaglietti изменился не так сильно — его обшили дорогой синей кожей с контрастными желтыми швами и убрали задние сиденья. Кроме того, установлена современная акустическая система от Audison.

Суперкар Ferrari 612 TR Teppista оснащен 5,7-литровым V12. В стандартном Ferrari 612 Scaglietti он развивает 540 сил, а в паре с ним работает 6-ступенчатая роботизированная КПП. Пробег автомобиля составляет 25,3 тыс. км.

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