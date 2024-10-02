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Пыль над Беларусью: есть ли опасность

  • 2.10.2024, 14:44
  • 1,328
Пыль над Беларусью: есть ли опасность

Отвечает ученый.

Над Беларусью снова неспокойно. И нет, на этот раз речь не о «Шахедах» и дыме, а об огромных облаках пыли на востоке страны. На спутниковых картах видно, что они накрыли не только Беларусь, но и Украину.

«Еврорадио» вместе с ученым-химиком Сергеем Бесарабом попыталось разобраться, откуда взялась эта пыль, чем она опасна и будут ли такие бури повторяться в будущем (кажется, да).

 Пыль с Каспия

С учетом изменения погоды такие явления сейчас не редкость. Бесараб говорит, что в этом году пыльные бури уже наблюдалось в марте-апреле, и тогда они шли из пустыни Сахара.

— Сейчас же пыль летит с территории Казахстана, многие говорят, что эта пыль — с Прикаспийской низменности. Фактически это песок или пылевидные фракции почвы, существовавшие на засушливых и полузасушливых территориях, потом их просто подняло в атмосферу сильным ветром и понесло дальше. В целом такое явление называется пустынная пыль, но в этом случае это скорее перенос минерализованных почв с незасеянных распаханных земель возле Каспия.

 Астма, бронхит и силикоз

Если воздух загрязнен частицами PM-10 и PM-2,5 [частицы того или иного вещества диаметром от 10 до 2,5 микрометра и меньше. —прим.] — это всегда опасно.

По словам ученого, чаще считается, что вдыхание этих мелких частиц становится причиной астмы и бронхита, а также может обострить эти заболевания, если они когда-то были. Бесараб напоминает, что с пылью в воздухе могут быть связаны и раздражения кожи, и заболевания глаз. Существует даже такой термин, как «пустынная лихорадка».

А еще, например, во многих африканских странах существует тесная взаимосвязь между пылевыми массами в воздухе и вспышками менингита.

— Если такая ситуация длится неделями и человек ходит без респиратора, то есть опасность даже силикоза. Чаще это профессиональное заболевание, которое фиксируется у людей, работающих с мелкодисперсной песчаной пылью.

Песок на 80-90% состоит из оксида кремния, у которого текстура хрусталя имеет ломаную форму. Если такие наноосколки попадают в легкие, то, во-первых, они повреждают живые ткани, во-вторых, вызывают воспалительный эффект, а в результате — разрастание в легких соединительной, так называемой фиброзной, ткани, которая не способна воспринимать кислород.

То есть человеку с силикозом становится все сложнее дышать, возрастает риск заболеть туберкулезом, бронхитом и даже раком.

Хуже всего то, что силикоз необратим и неизлечим без трансплантации легких.

В случае пылевых бурь, особенно если они несут пыль с территорий, где находятся месторождения кварцевого песка, угроза довольно очевидна.

Также Бесараб считает, что с мелкобезопасными частицами может переноситься и огромное количество других загрязняющих веществ.

— Это могут быть споры грибков, какие-то бактерии, тяжелые металлы, пестициды (учитывая, что возле Каспия ведется хозяйственная деятельность). Это все может подниматься и с воздухом нестись к нам. То есть спектр опасности очень широк, начиная с токсикологических вариантов и заканчивая биологическими. Это, безусловно, довольно ощутимая респираторная угроза.

 Кто в зоне риска?

В основной зоне риска, по словам ученого, люди с ослабленным иммунитетом по сравнению со среднестатистическим здоровым человеком. Это в первую очередь дети и люди пожилого возраста.

— Конечно, у основной активной части населения, 30-40 лет, намного меньшая вероятность заболеть из-за пылевой бури. Но, опять же, из-за коронавируса сейчас у многих иммунитет ослаблен, поэтому надеяться на удачу не имеет смысла. Даже молодым нужно быть осторожными. 

 

Нужен дождь

Сколько еще эта пыль будет стоять в воздухе, неизвестно. Но чтобы облака ушли, нужно... чтобы пошел дождь.

— Эта пыль — стабильный аэрозоль, и чтобы она разрушилась, нужен дождь. Вот когда весной 2024 года в Украине была буря из Сахары — все осело, когда пошел дождь. Поэтому это самый простой вариант.

Бурь будет больше

По словам Бесараба, сейчас меняется география сильных песчаных бурь — они все чаще будут возникать в условиях умеренного климата.

— Это будет такая же данность, как лесные и торфяные пожары. Вот в Украине это уже вторая буря за год. Конечно, до Беларуси долетало меньше, но долетало. И если в следующий раз буря будет сильнее, то долетит еще больше. С этим уже придется жить. Поэтому да, количество этих бурь будет только увеличиваться, и, вероятно, увеличится их интенсивность.

Будь то вирус, радиация или песчаная буря — защититься от них можно с помощью специального респиратора, противопылевой маски или очков с антифог-покрытием.

Химик уверен, что это базовый набор для каждого человека.

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