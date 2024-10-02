Курская операция: генерал ВСУ раскрыл детали новых прорывов на территорию РФ 2.10.2024, 14:59

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Украинские силы могут нанести удары еще в 3-4 точках.

Операция ВСУ в Курской области уменьшила давление на украинскую группировку на фронте и заставила страну-агрессора Россию перебросить туда подразделения с горячих направлений в Украине.

На этом Силы Обороны останавливаться не будут, заявил в эфире FREEДОМ генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. В частности из-за того, что враг провалил попытку вытеснить украинские войска с Курщины.

Несмотря на привлечение разноплановых сил и средств, оккупантам удалось зайти только в три населенных пункта в течение недели. В то же время, ВСУ взяли контроль над 4 новыми селами.

«Провели еще дополнительные удары в ряде секторов Курской области, где враг не ожидает. Замыкаем часть как раз представителей вооруженных сил врага. Третий удар. Мы заходили на границы с Курской областью. Тактический успех небольшой, но это еще отвлечение сил и средств», - добавил генерал.

Продолжение успешной операции ВСУ свидетельствует о том, что украинские силы могут нанести удары еще в 3-4 точках с приграничья, поэтому россияне готовятся к этому и пытаются укрепить границу.

«Я считаю, что мы будем держать эту буферную зону, не давая возможности эффективно наступать, будем оттягивать резервы. Потому что это не просто одна операция. Это будет серия операций, которые будут проводить эффективные действия как на территории России, а в перспективе на территории, которая оккупирована врагом», - пояснил Маломуж.

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