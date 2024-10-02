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Армия Израиля ведет бои на юге Ливана

  • 2.10.2024, 16:09
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Армия Израиля ведет бои на юге Ливана

ЦАХАЛ развертывает вторую дивизию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявила об «ожесточенных боях» в Южном Ливане и призвала жителей региона не посещать районы к югу от реки Литани. Незадолго до этого движение «Хезболла» сообщило о первом с начала израильской военной операции в Ливане боевом столкновении с израильскими военными возле населенного пункта Одайсе на юге страны, пишет «Немецкая волна».

В «Хезболле» утверждают, что боевики движения нанесли израильтянам потери и заставили их отступить. Кроме того, они заявили о нанесении ракетно-артиллерийского удара по крупному скоплению израильских войск в районе населенного пункта Мисгав-Ам на севере Израиля и о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ в трех других местах.

По данным израильского командования, утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

Тем временем израильтяне развернули на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против «Хезболлы». 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ подчеркивается, что любое здание, используемое «Хезболлой» для военных нужд, является целью. Накануне такое предписание получили жители еще 28 ливанских деревень.

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