Армия Израиля ведет бои на юге Ливана 2.10.2024, 16:09

2,528

ЦАХАЛ развертывает вторую дивизию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявила об «ожесточенных боях» в Южном Ливане и призвала жителей региона не посещать районы к югу от реки Литани. Незадолго до этого движение «Хезболла» сообщило о первом с начала израильской военной операции в Ливане боевом столкновении с израильскими военными возле населенного пункта Одайсе на юге страны, пишет «Немецкая волна».

В «Хезболле» утверждают, что боевики движения нанесли израильтянам потери и заставили их отступить. Кроме того, они заявили о нанесении ракетно-артиллерийского удара по крупному скоплению израильских войск в районе населенного пункта Мисгав-Ам на севере Израиля и о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ в трех других местах.

По данным израильского командования, утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

Тем временем израильтяне развернули на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против «Хезболлы». 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ подчеркивается, что любое здание, используемое «Хезболлой» для военных нужд, является целью. Накануне такое предписание получили жители еще 28 ливанских деревень.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com