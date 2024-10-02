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«Заряжать людей морально и разряжать физически»

  • 2.10.2024, 16:21
«Заряжать людей морально и разряжать физически»

Белорус создал кемпинг в польских Татрах и водит экскурсии по горам.

Белорус Петр переехал из Варшавы в польские Татры и основал проект High Camp, который стал не просто местом для отдыха на природе, но и центром притяжения для любителей гор и активного образа жизни. Он не только показывает туристам необычные горные маршруты, но и помогает им перезагрузиться, оставив позади городскую суету. Мужчина рассказал MOST о своем пути к жизни в горах, концепции High Camp и уникальных впечатлениях, которые он дарит своим гостям.

«Почему бы мне не пожить в горах?»

Петр приехал в Польшу в 2018 году. Первые четыре года он жил в Варшаве, занимался дропшиппингом на Amazon и параллельно искал свое место в этом мире.

—  После переезда в Польшу я постоянно ездил в горы. Первый раз я попал туда в 2019 году, мне очень понравилось. С каждым годом я стал ездить всё чаще и дошло до того, что минимум раз в месяц, а иногда и три раза я бывал в горах. Постоянно ездить из Варшавы было проблематично, и я подумал, а почему бы мне не пожить в горах? Я бы мог точно так же по необходимости ездить в Варшаву. Поэтому я, собственно и переехал.

Петр успел побывать во всех горных массивах Польши, но для жизни он выбрал Татры. Его привлекла уникальность региона, его природное разнообразие и развитая инфраструктура — сюда можно легко доехать из Варшавы, Кракова и других городов.

Изначально белорус не ставил перед собой цели водить людей в горы. Ему просто хотелось быть ближе к природе.

— Сначала ко мне просто приезжали в гости друзья. Мы хорошо проводили время, я водил их в горы. Потом кто-то из них сказал, что это можно делать за деньги для всех желающих. Так, небольшими шагами, все подошло к организации проекта. Сначала я это делал под личным брендом, а чуть меньше, чем через год, произошло рождение бренда High Camp. Трудностей в организации бизнеса не возникло, это все пришло очень естественно.

Что такое High Camp?

Петр говорит, что High Camp — это в первую очередь объединение людей со схожими интересами, в которые входят любовь к природе и активному отдыху. Команда кемпа состоит из таких же увлеченных горами людей, как Петр, которые вкладывают много сил для поддержания и развития проекта. Каждый из них — самостоятельная боевая единица, которая может с нуля организовать мероприятие, сводить в горы и приготовить обед на 20 человек. Кстати, кухня в лагере — исключительно веганская.

По словам Петра, атмосфера High Camp располагает к спокойствию, умиротворению и душевным разговорам. Несмотря на то, что взгляды на жизнь у гостей кемпа могут быть разными, их объединяет поиск новых эмоций, впечатлений и желание быть на природе.

— Мы не просто приезжаем сюда из городов и проводим туры, а живём здесь и показываем лучшие локации — необычные поля, где можно погладить коров или покормить лошадей, места, где можно купить самый вкусный сыр в округе, СПА-комплексы с классными видами. В общем, все то, что тяжело найти, когда приезжаешь сюда сам, без каких-либо знакомых. Люди, которые приезжают в Татры самостоятельно, сталкиваются только с туристической частью региона, а нам хочется показать что-то необычное, какую-то изюминку.

По словам Петра, 80% клиентов High Camp — белорусы, 20% — украинцы. Изредка приезжают поляки и россияне. Одна из фишек проекта — кототерапия. В доме живут пять взрослых котов и двое котят.

— Котики у нас все контактные, каждый гость найдёт себе котика по душе, с которым у него получится установить связь. Наблюдение за кошачьими играми уже само по себе несет успокаивающий эффект. Когда после целого дня на хайке приходишь домой, ложишься, а к тебе на колени приходит мурчащий котик — это дорогого стоит.

Как проходят туры по горам?

Туры в High Camp проходят, в основном по выходным. В пятницу гости заезжают, на субботу планируется поход в горы, на воскресенье — отъезд.

— Летом мы выбираем Словацкую часть массива, потому что там меньше людей и более уникальные маршруты. 77% Татр принадлежат Словакии и только 23% Польше. При этом в Словакии проживает 5 млн человек, а в Польше 40 млн и основные толпы туристов концентрируются в польской части Татр. Нам не нравится концепция водить людей по туристическим местам. Мы водим туда, куда люди без нас бы не попали.

Петр говорит, что программа туров всегда адаптируется к участникам. Изначально High Camp предлагает гостям два-три маршрута на выбор. Когда гости приезжают, команда оценивает уровень их подготовки, выясняет желания и потребности. Исходя из этого определяется маршрут. Большинство туров однодневные, но бывают и двухдневные, когда участники остаются ночевать в домике в горах.

В команде всегда есть как минимум два гида на случай, если кому-то из гостей станет тяжело и некомфортно идти дальше. В такой ситуации группа делится на две части — одна продолжает путь, другая переходит на более лёгкий участок или возвращается обратно.

Перед началом маршрута сотрудники High Camp поводят инструктаж, рассказывают, как вести себя в горах, на что обращать внимание.

— Мы водим людей по проверенным тропам. За все время у нас не было каких-либо неприятных ситуаций серьезнее синяка. Но в критических случаях здесь прекрасно работает служба спасения. Нам не приходилось к ней обращаться, но я знаю это по отзывам других людей.

Как горы меняют людей?

Петр замечает, что после переезда в горы в его образе жизни произошли значительные изменения. Стало меньше спешки, больше спокойствия, увеличилась доля физических нагрузок, появилось время, чтобы подумать о личных ценностях.

— Первые полгода после переезда вокруг меня еще не было какого-то комьюнити, я находился один. В моральном плане это было непросто. В первые месяцы вау-эффект стал постепенно проходить, и я столкнулся с реальностью, где все друзья остались где-то там, а я был здесь один. Это давило, поэтому я пытался найти русскоязычное, белорусскоязычное, украиноязычное комьюнити, но не нашёл. Тогда я понял, что нужно создать своё, чем и занялся.

Сейчас в High Camp на постоянной основе живет более 10 человек. Некоторые приезжают и уезжают, кто-то решает попробовать пожить месяц-два, кто-то остаётся на более длительный срок, а кто-то понимает, что такая жизнь ему не подходит. По словам Петра, людей из последних категории было немного, буквально пара человек, остальные принимают решение остаться подольше.

— Мы предлагаем альтернативные виды отдыха и развлечений. Это альтернатива жизни в городе. Мы же все в основном из городов — больших или маленьких. А жизнь в польских Татрах — это совсем другое. Чего только стоит возможность наслаждаться прекрасными горными видами. Честно скажу, за два года они совершенно не приелись. Каждый раз я удивляюсь, как в первый. Наблюдать за сменой погоды, за сменой пор года — это прекрасно, потому что погода в горах — она всегда на максимуме. Если есть ветер, то дует он огого, если светит солнце, то ты ощущаешь эти солнечные лучи по полной, если снег — то он просто валит, если дождь — то все дороги текут. Наблюдать за этим очень классно!

Петр говорит, что главная задача кемпа — заряжать людей морально и разряжать физически.

— Я наблюдаю, какие трансформации происходят с людьми после участия в кемпе. Они приезжают уставшие, переработавшие, иногда на грани нервного срыва. А здесь происходит перезагрузка. Люди могут остановиться, отпустить этот бешеный темп, отдохнуть от соцсетей, погладить котиков, покормить коров, посетить сауну, сходить в горы. День в горах — самый главный в этой трансформации. Там, как правило, не ловит связь, поэтому люди используют телефон только для того, чтобы сделать фото.

По словам Петра, на старте многим кажется, что у них не получится подняться в гору. Но когда сложности оказываются позади, люди ощущают радость от того, что смогли, и это их невероятно заряжает.

Петр говорит, что главное отличие High Camp от других проектов в сфере польского экотуризма — то, что его участники сами живут в горах круглый год.

— Здесь есть поляки, которые предлагают что-то похожее, но в русско-беларусско-украиноязычном сегменте я такого не видел и в этом наша уникальность. Несмотря на то, что у нас есть запланированные туры, к нам можно приехать практически в любое время.

В ближайшем будущем Петр с ребятами планируют расширить спектр услуг и открыть ещё один кемп, но не в Польше. Подробностей команда раскрывать пока не хочет.

— Мы планируем сделать так же роуд-трип туры. Люди будут приезжать сюда, а затем мы вместе будем садиться и ехать в какие-то интересные направления в Европе.

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