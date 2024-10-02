В Беларуси начали выпускать сыр с белым трюфелем 6 2.10.2024, 19:17

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Килограмм этого сыра стоит 54 рубля 44 копейки.

В начале прошлого месяца Верхнедвинский маслосырзавод объявил о выпуске новинки — сыра Tartufo с добавлением итальянского белого трюфеля, заметили «Народныя навіны Віцебска».

Как уверяют на предприятии, новый сорт сыра отличается изысканным тонким ароматом, нежным сливочным вкусом с массой ароматических и вкусовых нюансов. В нем можно почувствовать цветочные нотки, нотки ореха, мускуса и даже аромат влажного от росы подлеска поутру.

Согласно данным из каталога маслосырзавода, «Tartufo» — это полутвердый сыр российской группы с маленькими глазками. Созревает этот сыр всего 60 суток.

Рецептура сыров этой группы была разработана в 1960-е годы в СССР. Изготавливаются они пастеризованного коровьего молока с внесением молокосвертывающего сычужного фермента и закваски мезофильных молочнокислых бактерий. Сыр полутвердый, желтого цвета, на срезе видно кружево из мелких глазков.

Белый трюфель в ряде стран странах считается деликатесным съедобным грибом. Он также используется для производства оливкового масла, сыров и колбас. Примерная стоимость белого трюфеля — 6 евро за грамм.

В магазинах Витебска найти этот сыр пока не удалось. Отсутствует он и прайс-листе предприятия, который последний раз обновлялся, похоже, в апреле. Так что цену новинки назвать трудно.

В Беларуси уже выпускает сыр з черным трюфелем — это «Кронес» от «Молочного мира».

Килограмм этого сыра стоит 54 рубля 44 копейки. Следует, однако, учитывать, что белый трюфель стоит дороже черного в 5-6 раз.

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