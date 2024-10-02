Ученые предложили необычный способ отучить студентов от смартфонов на парах 2 2.10.2024, 21:09

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Исследование провели в США.

Американские ученые предложили необычный способ отучить студентов от использования смартфонов во время лекций. Да, мобильники обычно запрещены в учебных заведениях, однако это не мешает незаметно отвлекаться учащимся в процессе получения знаний. Как показало проведенное исследование и эксперимент, эту проблему можно решить (хотя бы частично).

Исследователи предложили ввести «технологические перерывы»: минута или пара во время пар, когда студентам «официально» разрешено мимолетом заглянуть в смартфон и предпринять в нем какие-то действия, передает «Онлайнер».

Наиболее эффективным для учебного процесса промежутком стала одна минута: за это время учащиеся успевали воспользоваться телефоном и больше не отвлекаться на него.

«Вероятно, одной минуты достаточно, чтобы прочитать и ответить на небольшое количество сообщений. Если дать больше времени, вероятно, процесс затянется: они будут получать новые сообщения и продолжать отвечать на них», — говорят исследователи.

Еще одним неожиданным результатом стал рост успеваемости учащихся, где внедрили минутные «технологические паузы»: средний показатель превысил 80 баллов из 100.

«Можно предположить, что в течение урока степень отвлеченности уменьшалась, что и привело к росту успеваемости», — говорит профессор Райан Реднер из Southern Illinois University.

Правда, осталось немало открытых вопросов, из-за которых исследователи пока не могут сделать окончательных выводов о том, станет ли подход эффективен в разных условиях.

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