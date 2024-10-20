«Кадыров анонсировал «кровную месть» и просто сбежал» 20.10.2024, 2:03

Как разворачивается его конфликт с Кремлем.

Недавно Рамзан Кадыров объявил «кровную месть» трем российским политикам, обвиняя их в покушении на свою жизнь. Однако одним из них оказался сенатором Дагестана, который не побоялся Кадырова.

Из-за этого глава Чечни просто сбежал в Саудовскую Аравию. Об этом «24 каналу» рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ рассказал, что Кадыров рядом с Владимиром Путиным чувствует себя «альфа-самцом», который может делать с ним все, что угодно. До сих пор он придерживался внешних правил поведения и приличия, стоял перед Путиным и говорил, что он его «пехотинец», а не наоборот. Однако на самом деле это так и выглядело.

- Путин приезжал в Чечню с Кораном, целовал его перед Кадыровым и таким образом показывал свое подчинение. Это было очень плохо воспринято в православных кругах России, они понимали, что это продолжение той политики, когда Россия «легла» под Чечню и когда Россия выплачивает Кадырову ежегодную дань, – заметил Жирнов.

Однако теперь Кадырова ждал «дагестанский сюрприз». Сейчас в Дагестане происходит публичная поддержка их сенатора, одному из которых Кадыров пообещал «кровную месть». Сенатор Сулейман Керимов недавно открыл проект новой мечети, крупнейшей в его стране, его поддержал и глава страны. Ему выразили поддержку все гражданские, политическое, военное руководство и религиозное.

- На Кавказе, вероятно, просто начнется война между Чечней и Дагестаном, если Кадыров продолжит делать то, что делал. Но он объявил "кровную месть" и просто сбежал в Саудовскую Аравию, не выполнив своих слов, – отметил экс-сотрудник КГБ.

Если при возвращении в Чечню самолет Кадырова «ненароком» сорвется, на его место придет новый человек и будет просить прощения за слова предшественника.

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