Какие японские авто стоит купить уже сейчас 1 20.10.2024, 9:30

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фото: toyota

Эти модели известны своей надежностью и экономностью.

Японские авто давно стали синонимом качества. Популярные марки, такие как Honda или Mazda, известны своей надежностью, топливной экономичностью и передовыми функциями безопасности. Эксперты отмечают, что сейчас идеальное время, чтобы приобрести новый автомобиль, поскольку дилерские центры часто предлагают значительные скидки, чтобы расчистить запасы текущего года до того, как прибудут новые модели.

Многие из перечисленных моделей были обновлены для повышения их общей производительности и безопасности. Издание GoBankingRates обнародовало рейтинг лучших японских автомобилей с идеальным соотношением цены и качества.

Honda CR-V

Известная своим просторным салоном, плавным ходом и исключительными показателями безопасности, модель CR-V 2024 года продолжает поражать обновленным дизайном и усовершенствованными гибридными вариантами. Джо Гиранда, директор по продажам и маркетингу CFR Classic, подчеркнул, что это один из лучших автомобилей в сегменте. Независимо от того, планируете ли вы семейное путешествие или просто хотите приобрести авто на все случаи жизни, вы точно оцените большое грузовое пространство и удобные сиденья.

Toyota Prius

По мнению Бена Майкла, директора автомобильного отдела компании Michael & Associates, Toyota была и остается ведущим игроком в мире гибридных автомобилей, а Prius занимает первое место в этом рейтинге.

«Модели Toyota зарекомендовали себя как надежный, последовательный вариант, и они доступнее многих других гибридных моделей»,– отметил Майкл.

Toyota Corolla

Если вы ищете идеальное сочетание надежности и доступности, выбирайте Toyota Corolla. По словам Гиранды, Corolla продолжает оставаться лучшим выбором для многих водителей, поскольку автомобиль плавно едет, имеет много функций безопасности для всей семьи и абсолютно превосходит конкурентов с точки зрения расхода бензина. Модель 2024 имеет современный дизайн и передовые технологические функции, такие как Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, имеется гибридный вариант.

Toyota GR Corolla

Toyota GR Corolla – это высокопроизводительный хэтчбек с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 300 лошадиных сил. Шон Миллер, эксперт ModifiedRides, указал на систему полного привода, шестиступенчатую механическую коробку передач и спортивный стиль в качестве причин для покупки.

«Ограниченные производственные тиражи означают, что доступность может быстро снизиться. Покупка сейчас гарантирует, что вы получите этот горячий хэтч, прежде чем он станет дефицитным» – посоветовал Миллер.

Nissan Rogue

Это главный претендент на первенство в сегменте компактных SUV. Модель 2024 года предлагает стильный дизайн, просторный и удобный салон и целый ряд стандартных функций безопасности. Кроме того, модель текущего года полностью оснащена обновленными технологиями и топливно-экономическим силовым агрегатом, что делает ее универсальным автомобилем, идеальным для семей. Эксперты обращают внимание на систему Rogue ProPILOT Assist, включающую адаптивный круиз-контроль.

Subaru Outback Wilderness

Outback Wilderness модель полностью оснащена увеличенным клиренсом, прочным дизайном и расширенными возможностями для передвижения на любой местности. Это один из самых популярных автомобилей японского автопроизводителя.

Mazda CX-5

CX-5 2024 выделяется стильным дизайном, первоклассными материалами интерьера и комфортным опытом вождения. Это внедорожник, идеально сочетающий в себе роскошь и практичность, не жертвуя при этом стилем или функциями безопасности. Японский автомобиль идеально подходит для тех, кто предпочитает как функциональность, так и стиль. Последняя модель оснащена улучшенными информационно развлекательными функциями и расширенными системами безопасности. Если вы ищете кроссовер, сочетающий в себе роскошь и производительность, CX-5 вас не разочарует.

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