Роковая ошибка, которую совершил Насралла 20.10.2024, 10:29

1,862

Хасан Насралла

Сработал убийственный «эффект домино».

Это случилось в августе 2006 года, сразу же после вступления в силу соглашения, положившего конец Второй ливанской войне.

Генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла дал интервью ливанской новостной компании New-TV. Вещая из своего подземного бункера в Дахии лидер террористической группировки признал, что он и возглавляемый им Совет джихада допустили большую ошибку, пишут «Детали».

«Мы ни на йоту не представляли себе, что пленение израильских солдат (Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева – ред.), повлечет за собой столь масштабную войну», — заявил он. — Если бы мы знали, что это похищение приведет к таким результатам, мы бы его вообще не совершали».

Несмотря на эту ошибку, Насралла в течение 18 лет считался на Ближнем Востоке главным специалистом по Израилю. Так было до последних месяцев, когда ситуация полностью изменилась.

Насралла и большинство членов Совета джихада были ликвидированы Израилем. Они уже не могут признать, что совершили еще одну ошибку. Возможно, Яхья Синуар, доживший до прошлой недели, мог бы объяснить им, в чем они оказались неправы.

7 октября 2023 года Насралла принял еще одно неудачное решение. Как выяснилось впоследствии, это была его последняя ошибка. Насралла решил связать свою судьбу с ХАМАСом и вступил в войну против Израиля.

Этот шаг отражал расклад, установившийся в последние десятилетия. Все это время и политическое руководство Израиля, и командование ЦАХАЛа, раз за разом уклонялись от столкновения с «Хизбаллой», откладывая жесткую реакцию на вылазки шиитских террористов на неопределенное время. В результате «Хизбалла» набрала непропорциональную силу, а сдерживающий фактор Израиля пострадал.

Но еще интереснее другое. Самая последняя ошибка Насраллы была связана с ловушкой, подстроенной ему Генштабом ЦАХАЛа. Работа над ее созданием продолжалась нескольких месяцев.

Расчет Насраллы был прост. Он полагал, что Израиль не станет расширять конфронтацию и не начнет наземное вторжение в Ливан до тех пор, пока ХАМАС удерживает 101 заложника, а 162 дивизия продолжает воевать в секторе Газа.

Насралла считал, что, если Израиль изменит свои планы в отношении «Хизбаллы», это сразу же станет понятно. ЦАХАЛ начнет стягивать силы к северной границе и вводить ограничения на перемещение граждан. Но армейское командование, готовясь к войне изменило порядок действий, и тем самым смогло ввести «Хизбаллу» в заблуждение.

Угрозы израильского руководства и сокращение масштабов военных действий в секторе не произвели на Насраллу особого впечатления. «Хизбалла» продолжила ракетные обстрелы Израиля. В итоге судьбу Насраллы предопределила произнесенная им речь о войне против Израиля — «войне на истощение».

Как и весь ЦАХАЛ, 7 октября оперативный отдел Генштаба был застигнут врасплох. Но в отношении «Хизбаллы» он сумел выстроить четкий и, главное, нестандартный план действий.

Интересно, что на каждом из его этапов Насралле предоставлялась возможность уйти от лобового столкновения. В противном случае его ожидали мощные и очень болезненные удары.

Чтобы реализовать этот план, потребовались особые данные, добытые разведуправлением Генштаба, точные удары ВВС и слаженные действия всех участников операции в момент ее проведения. Этой работой руководил начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк.

За синхронизацию действий и точность удара отвечал его подчиненный бригадный генерал Р. – один из наиболее опытных летчиков израильских ВВС. Он выделялся своими способностями еще в молодости, и уже тогда о нем говорили как о будущем генерале Генштаба.

Банк целей ЦАХАЛа включал высшее руководство «Хизбаллы», старших штабных и полевых командиров, оружейные склады (в первую очередь, те, на которых хранилось стратегическое оружие), командные пункты, стартовые площадки для запуска ракет и другую военную инфраструктура. И вот как сработал этот план.

Удар за ударом: убийственный «эффект домино»

30 июля реализация плана началась с ликвидации Фуада Шукра. Он был начальником генштаба «Хизбаллы» и членом Совета джихада, отвечавшим за стратегическое оружие организации, в том числе высокоточные ракеты. Его ликвидация в Дахии стала поворотным пунктом.

25 августа ЦАХАЛ нанес масштабный упреждающий удар, в результате которого были уничтожены пусковые установки с ракетами, нацеленными в центр Израиля. Эта атака стала возможной в результате точной информации, добытой разведуправлением Генштаба и прекрасной работы ВВС.

5 сентября ЦАХАЛ перешел к ежедневным атакам. В результате были уничтожены сотни пусковых установок «Хизбаллы». Постепенно эти удары начали набирать критическую массу. Но руководство «Хизбаллы» все еще не могло понять, что за этим стоит, и каковы истинные планы ЦАХАЛа.

17-18 сентября произошли поистине драматические события. Сначала в руках боевиков «Хизбаллы» взорвались пейджеры, а на следующий день — рации. В результате были нейтрализованы тысячи боевиков. Сотни командиров «Хизбаллы» лишились зрения.

20 сентября ЦАХАЛ ликвидировал руководителя оперативного отдела «Хизбаллы» Ибрагима Акеля, занявшего после гибели Шукра пост начальника генштаба организации. При ликвидации Акеля были также уничтожены несколько командиров спецназа «Радуан».

23 сентября началась операция «Северные стрелы», которую в Генштабе считают прорывной. В ее первый день воздушные удары по объектам «Хизбаллы» наносились непрерывно на протяжении 15 часов. Целью этих атак было лишить шиитских боевиков их стратегического оружия – ракет класса «земля — земля», «земля — воздух», противокорабельных ракет и беспилотников.

27 сентября произошла ликвидация, заставившая вздрогнуть весь Ближний Восток: Израиль свел счеты с Хасаном Насраллой. Генеральный секретарь «Хизбаллы» не понял, что происходит и решил идти до конца. Конец настиг его очень скоро.

Разумеется, в ответ «Хизбалла» подвергла массированным атакам Израиль. Сначала град ракет и беспилотников обрушился на север страны вплоть до района Хайфы. Затем «Хизбалла» начала концентрировать свои усилия на центре страны. Но удары, нанесенные Израилем, привели к тому, что иранская ось зла (Иран – Сирия — «Хизбалла») была вынуждена изыскивать новые способы контрабанды оружия в Бейрут.

По израильским оценкам, у «Хизабаллы» осталось лишь несколько десятков процентов арсенала ракет калибра 122 мм, способных достигать Хайфы. То же самое касается ракет, радиус действия которых включает центр Израиля. От арсенала высокоточных ракет и ракет дальнего радиуса действия осталось, по всей видимости, не более трети.

Руководство сил безопасности высоко оценило план оперативного управления Генштаба, не позволивший Насралле угадать, откуда на него обрушатся удар за ударом. Таким образом ЦАХАЛу удалось использовать эффект внезапности и увеличить масштаб своих достижений. Вместе с тем, «Хизбалла» по-прежнему представляет угрозу для ЦАХАЛа и израильского тыла.

Большая и удобная цель

В Израиле считают, что в течение последних месяцев «Хизбалла» переместила большую часть своего ракетного арсенала с юга Ливана и из долины Бекаа в Бейрут. Насралла полагал, что американско-европейское давление оградит ливанскую столицу от израильских ударов. Это была двойная ошибка. Таким образом «Хизбалла» не только позволила израильской разведке установить местонахождение ее арсеналов, но и сосредоточила свои основные запасы оружия в одном месте, что упростило их уничтожение.

«Я по-прежнему высоко оцениваю возможности «Хизбаллы», — говорит высокопоставленный источник в силах безопасности. – Но вследствие наших атак в организации возникли серьезные проблемы со взаимным доверием и с командованием. Полевые командиры на юге Ливана не знакомы с новыми командирами из Бейрута, отдающими им приказы. Возможности «Хизбаллы» собирать разведданные тоже значительно сократились».

Представители ЦАХАЛа также отмечают разницу в том, как управляли своими организациями Хасан Насралла и Яхья Синауар.

Насралла сконцентрировал все командные функции в своих руках, и после его ликвидации выполнять их стало некому. Синуар же определял лишь общее направление действий ХАМАСа, после чего исчезал каждый раз примерно на месяц.

Тем временем, оперативное управление Генштаба продолжает свою работу. В минувший понедельник ЦАХАЛ атаковал более 100 объектов «Хизбаллы». В результате были ликвидированы многие представители командного звена организации – всего около 200 боевиков. Фотоснимки подвергшихся удару целей были представлены министру оборону Йоаву Галанту. Они не оставляют сомнения в эффективности атаки.

Представители ЦАХАЛа отмечают, что «Хизбалла» пустила в Ливане глубокие корни и сокрушить ее будет очень трудно. Тем не менее, мощь и влияние этой организации можно сократить. Для этого нужно продолжать наносить по «Хизбалле» точные болезненные удары.

Резервисты оперативного управления вспоминают, что в свое время их нынешний командир, Одед Басюк, разработал план бомбардировки «метро» ХАМАСа в секторе Газа, в результате которой должны были быть уничтожены около 1000 боевиков. Этот план ЦАХАЛ попытался реализовать в ходе операции «Страж стен», однако это было сделано без необходимой предварительной подготовки. В результате удар не принес должного результата.

Возможно, нынешняя наземная операция в Ливане еще будет расширена. ЦАХАЛ должен нанести дополнительные удары по оружейным складам и стартовым площадкам «Хизбаллы», а также пресечь пути контрабанды оружия из Сирии и Ирана. Последние удары, которые «Хизбалла» смогла нанести Израилю, включая удар дрона по базе бригады «Голани», доказывают, что борьба с группировкой еще далека от завершения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com